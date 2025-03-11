Ketojenik diyet yapanların en çok merak ettiği konulardan biri de yoğurdun bu beslenme sistemine uygun olup olmadığı. Probiyotik açısından zengin ve besleyici bir gıda olan yoğurt, bazı diyetlerde sağlıklı bir alternatif olarak görülse de ketojenik beslenmede işler biraz daha karmaşık. Yoğurt yemek yağ yakım sürecini destekler mi, yoksa ketozis sürecine zarar mı verir? İşte, Ketojenik diyette yoğurt yenir mi? Ketojenik diyette yoğurt yemek kilo aldırır mı? sorularının yanıtları.

KETOJENİK DİYETTE YOĞURT KİLO ALDIRIR MI?

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Ketojenik diyet, düşük karbonhidrat, yüksek yağ ve orta seviyede protein içeren bir beslenme biçimi olduğu için, yoğurt tüketimi konusunda bazı soru işaretleri oluşabiliyor. Peki, yoğurt ketojenik diyete uygun mu ve gerçekten kilo aldırır mı? Öncelikle, ketojenik diyette en önemli noktalardan biri karbonhidrat alımını minimum seviyede tutarak vücudu ketozise sokmak. Bu süreçte karbonhidratı fazla kaçırmak, ketozis sürecini sekteye uğratabilir. Yoğurdun kilo aldırıp aldırmayacağı tamamen porsiyon kontrolü ve tercih edilen yoğurdun türüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Market raflarında yer alan meyveli, tatlandırılmış ya da düşük yağlı yoğurtlar genellikle ilave şeker içerdiği için ketojenik diyete uygun değildir ve fazla tüketildiğinde kilo artışına neden olabilir.

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KETOJENİK DİYETTE YOĞURT YENİR Mİ?

Ketojenik diyet, karbonhidrat tüketimini ciddi şekilde sınırlandırdığı için süt ürünleri konusunda dikkatli olunmalıdır. Ancak yoğurt, özellikle tam yağlı ve doğal haliyle tüketildiğinde ketojenik beslenmeye dahil edilebilecek besinler arasındadır. Bunun nedeni, yoğurdun doğal probiyotik içeriği sayesinde sindirime destek olması ve sağlıklı yağlar içermesidir. Günlük karbonhidrat sınırınızı aşmamak adına yoğurt tüketirken porsiyona dikkat etmek gerekir. Genellikle bir porsiyon (yaklaşık yarım su bardağı) tam yağlı yoğurt, ketojenik diyet kurallarına uygun olacak şekilde düşük karbonhidrat içerir. Ancak, bazı insanlar laktoz intoleransı nedeniyle süt ürünlerinden kaçınabilir. Bu durumda hindistan cevizi yoğurdu gibi alternatifler de değerlendirilebilir.

YOĞURT KETOJENİK DİYETE UYGUN MU? Ketojenik diyette amaç, vücudu karbonhidratlardan değil, yağlardan enerji sağlamaya teşvik etmektir. Öncelikle, her yoğurt türü keto dostu değildir. Geleneksel yoğurtlar genellikle laktoz içerir ve bu, vücutta şekere dönüşerek karbonhidrat miktarını artırabilir. Düşük yağlı yoğurtlar da çoğu zaman ekstra şeker eklenerek üretilir, bu yüzden ketojenik diyet için uygun değildir. Bunun yerine tam yağlı, katkısız ve şeker ilavesiz yoğurtlar tercih edilmelidir. YOĞURT KALORİSİ NEDİR? Yoğurt, içerdiği protein, yağ ve karbonhidrat oranına göre farklı kalori değerlerine sahip olabilir. Kalori miktarı genellikle yoğurdun türüne ve yağ oranına bağlı olarak değişir. İşte yaygın olarak tüketilen yoğurt çeşitlerinin ortalama kalori değerleri: Tam Yağlı Yoğurt (100 gr): Yaklaşık 61-70 kalori

Süzme Yoğurt (100 gr): 85-100 kalori

Yarım Yağlı Yoğurt (100 gr): 50-60 kalori

Yağsız Yoğurt (100 gr): 35-45 kalori

Hindistan Cevizi Yoğurdu (100 gr): 120-150 kalori

Ayrıca, yoğurt tüketirken yanında ne yediğiniz de toplam kalori alımınızı etkileyebilir. Bu yüzden yoğurtla birlikte tüketilen gıdalara da dikkat edilmelidir.