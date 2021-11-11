Pakistan'dan Hindistan'a 'Cammu Keşmir' tepkisi

AA

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'e ek birlikler gönderilmesiyle baskı altındaki Keşmir halkına muamelenin daha da kötüleşeceği vurgulandı.

Açıklamada, Hint yönetiminin, Cammu Keşmir'e 5 bin 500 asker göndermesinden derin endişe duyulduğuna dikkat çekilirken, Yeni Delhi yönetimine "Cammu Keşmir'de barbarlığı ve devlet destekli terörü durdurma, insan hakları ihlallerine son verme, insanlık dışı askeri kuşatmayı kaldırma" ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları kapsamında bölge halkının kendi kaderini tayin hakkını kullanmasına izin verme çağrısında bulunuldu.

Cammu Keşmir Polis Gücü Sözcüsü Abhiram Pankaj, yaklaşık 2 bin 500 takviye askerin, Cammu Keşmir'e ulaşarak konuşlandığını ve daha fazla askerin yolda olduğunu aktarmıştı. Bu hafta itibarıyla yaklaşık 5 bin takviye askerin bölgeye konuşlandırılacağı bildirilmişti.

Hindistan hükümetinin, bölgede on yıllardır en az 500 bin asker konuşlandırdığı biliniyor.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.