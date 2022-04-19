Tayfun Pirselimoğlu’nun son filmi ‘Kerr’ 41. İstanbul Film Festivali’nden hemen sonra 22 Nisan’da vizyonda sinemaseverlerle buluşacak. İstanbul prömiyerini festivalin Ulusal Yarışma bölümünde yapan filmin gösterimine yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu ve yapımcısı Vildan Erşen başta olmak üzere oyuncuları Erdem Şenocak, Rıza Akın, Melih Düzenli, Gafur Uzuner, Muttalip Müjdeci ve filmin teknik ekibi katıldı.
Dünya prömiyerini 37. Uluslararası Varşova Film Festivali’nde gerçekleştiren ‘Kerr’ filmi Türkiye prömiyerini yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film bölümünden ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Müzik’ ve ‘Film-Yön En İyi Yönetmen’ ödülleriyle dönmüştü.
Tuhaf bir kasabadaki tren istasyonunda işlenen cinayetin tek tanığı olan Can’ın kendini çıkılmaz bir cehennemin içinde bulmasıyla yaşananların absürt ve alegorik bir dille anlatıldığı ‘Kerr’in başrollerinde Erdem Şenocak ve Jale Arıkan yer alırken, onlara Rıza Akın, Ali Seçkiner, Gafur Uzuner, Melih Düzenli, Sinan Bengier ve Mutallip Müjdeci eşlik ediyor.
Yapımcılığını Gataki Film tarafından Vildan Erşen’in gerçekleştirdiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Creative Europe Media, Eurimages, Greek Film Center ve CNC tarafından desteklendi. Görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos’un yaptığı ‘Kerr’in müziklerini Nikos Kypourgos, kurgusunu Ali Aga, sanat yönetmenliğini ise Natali Yeres üstlendi. Türkiye-Yunanistan-Fransa ortak yapımı ‘Kerr’ 22 Nisan’da Başka Sinema dağıtımıyla Türkiye’de sinemalarda gösterime girecek.
Aynı zamanda Tayfun Pirselimoğlu’nun ‘Kerr’ başlığı altındaki kişisel resim sergisi 14 Mayıs tarihlerine kadar Istanbul Concept Gallery’de sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.
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