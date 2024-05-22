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        Haberler Müzik Kerkisolfej'in Harbiye Açıkhava konser serisi başlıyor

        Kerkisolfej'in Harbiye açıkhava konser serisi başlıyor

        Kerkisolfej'in Harbiye Açıkhava konser serisi 27 Mayıs'ta başlayacak, Seri, yaz boyunca devam ederek, müzik ve eğlence dolu anlar sunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 13:48 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:48
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        • 1

          KerkiSolfej Organizasyon bu yaz da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müziğin yıldızlarını İstanbullular ile buluşturuyor.

        • 2

          Harbiye Açıkhava Konserleri'nin ilk etabı 27 Mayıs'ta başlayacak. Müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran sanatçıların en özel repertuarlarını ve muhteşem göz alıcı sahne şovlarıyla birleştireceği konser serisinin ilk konuğu 27 ve 28 Mayıs'ta Sıla olacak.

        • 3

          29 Mayıs Çarşamba; Berkay, 30 Mayıs Perşembe; Erol Evgin, 31 Mayıs Cuma ve 1 Haziran Cumartesi; Dolu Kadehi Ters Tut, 2 Haziran Pazar ve 3 Haziran Pazartesi; Buray, 4 Haziran Salı; Ferhat Göçer 'Senfonik', 17 Haziran Pazartesi; Selda Bağcan 'Senfonik' ve 28 Temmuz Pazar Nilüfer keyif dolu yaz akşamı yaşatacak.

          Harbiye Açıkhava konserlerin biletleri biletix.com, bubilet.com.tr, passo.com.tr'de satışta.

        • 4

          KerkiSolfej Harbiye Açıkhava Konserleri Programı:
          27 Mayıs Pazartesi - Sıla
          28 Mayıs Salı - Sıla
          29 Mayıs Çarşamba - Berkay
          30 Mayıs Perşembe - Erol Evgin
          31 Mayıs Cuma - Dolu Kadehi Ters Tut
          1 Haziran Cumartesi - Dolu Kadehi Ters Tut
          2 Haziran Pazar - Buray
          3 Haziran Pazartesi - Buray
          4 Haziran Salı - Ferhat Göçer “Senfonik”
          17 Haziran Pazartesi - Selda Bağcan “Senfonik”
          28 Temmuz Pazar Nilüfer

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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