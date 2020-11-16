"SELİN CİĞERCİ İLE BİR DAHA KONUŞMAM"

Durmaz, Ciğerci ile bir daha görüşmeyeceğini açıkladı.

Durmaz, "Sanırım Selin Ciğerci. Aklıma direkt o geldi. Bir arkadaşın, bir arkadaşa yapmaması gereken şeyleri yaptı. Ben ona destek oldum, o bana köstek. Hayatımdan kalıcı olarak çıktı" dedi.