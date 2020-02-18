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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Keremcem, önceki akşam dostlarıyla birlikte Balmumcu'da bulunan bir restoranda yemekteydi. Neşeli halleriyle dikkat çeken Keremcem, mekan çıkışı gazetecilerle sohbet etti.

Oyuncu, "Her şey muhteşem gidiyor. Sinema filmimiz var. Onun çekimleri devam ediyor" dedikten sonra mekandan ayrıldı.