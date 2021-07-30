34 yıla kadar hapsi isteniyor

Üsküdar'daki bir restoranda tartıştığı iş insanı Kerem Kamışlı'yı iterek denize attığı iddia edilen Yiğit Marcus Aral hakkında, "olası kastla adam öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve gönderildiği Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 24 Haziran 2021'de Kamışlı'nın, katıldığı yarışmada, Türkiye Güzeli seçilen Şevval Şahin'le Üsküdar'daki bir restoranda yemek yedikleri anlatıldı.
Bu sırada Şahin'in eski sevgilisi olduğu belirtilen Yiğit Marcus Aral'ın, ikilinin yanına giderek konuşmaya başladıkları aktarılan iddianamede, bu esnada sanık Yiğit Marcus Aral'ın, Kerem Kamışlı'yı tehdit ettiği belirtildi.
İddianamede, konuşmaların ardından restoran görevlilerini çağıran Kamışlı'nın sanığı oturdukları masadan kaldırmasını istediği ifade edilerek, Aral'ın bu sırada Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle denize ittiği anlatıldı.
İddianamede yer verilen olay yeri inceleme raporunda, Kamışlı'nın denize düştüğü yerin tabanıyla iskele bölümü arasında 3 metre 45 santim yükseklik olduğu ve herhangi tutulacak bir yerin bulunmadığına dikkati çekilerek, alanın yüzme bilmeyen bir kişi için boğulma ihtimali taşıdığına vurgu yapıldı.
Sanığın Kamışlı'yı boğulma tehlikesi olduğu halde Boğaz'ın derin ve akıntılı bir yerine atmasının "olası kast ile öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğuna yer verilen iddianamede, Kamışlı'nın denizden çıktığı esnada da olanları video ile kayda alan Aral'ın bunu basınla paylaşarak özel hayatı ihlal ettiği kaydedildi.
İddianamede bu kapsamda, sanığın "olası kastla adam öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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