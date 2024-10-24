Kerem'in golü Benfica'ya yetmedi! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

KEREM AKTÜRKOĞLU ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BOŞ GEÇMİYOR

Şampiyonlar Ligi’nde evinde Feyenoord’u ağırlayan Benfica Hollanda ekibine 3-1 mağlup oldu. Portekiz ekibinin tek golünü 66’ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Attığı gol ile Şampiyonlar Ligi’nde 3 gole ulaşan Kerem, bu sene Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı tüm maçlarda gol atmayı başardı. Benfica’da maça ilk 11’de başlayan diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü 72’nci dakikada yerini Renato Sanchez’e bıraktı. Bu mağlubiyet ile Şampiyonlar Ligi’nde ilk mağlubiyetini yaşayan Portekiz ekibi Benfica 6 puanda kaldı. Feyenoord ise bu galibiyet ile 6 puana yükseldi.