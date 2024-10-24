Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Samsunspor
        SAMS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        17
        ikas Eyüpspor
        EYP
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        11
        Net Global Sivasspor
        SVS
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        8
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Bellona Kayserispor
        KYS
        5
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Kerem'in golü Benfica'ya yetmedi! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        Kerem'in golü Benfica'ya yetmedi! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası oynanan 9 maçla sona erdi. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, sahasında Feyenoord'a 3-1 yenilirken, Portekiz ekibinin tek golü Kerem'den geldi. Gecenin sonucu en çok merak edilen maçında ise Barcelona, sahasında Bayern Münih'i 4-1 mağlup ederek bozguna uğrattı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 00:11 Güncelleme: 24.10.2024 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şampiyonlar Ligi’nde günün dikkat çeken maçı Barcelona ile Bayern Münih arasında oynandı. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Hansi Flick yönetimindeki Barcelona 4-1 kazandı. Barcelona’nın golleri 1, 45 ile 56’ncı dakikada Raphinha ve 36’ncı dakikada Robert Lewandowski’den geldi. Alman ekibinin tek golünü ise 18’inci dakikada İngiliz golcü Harry Kane kaydetti. 3 puan alan Barcelona 6 puana ulaşırken; 2’nci mağlubiyetini yaşayan Bayern Münih, 3 puanda kaldı.

        • 2

          KEREM AKTÜRKOĞLU ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BOŞ GEÇMİYOR

          Şampiyonlar Ligi’nde evinde Feyenoord’u ağırlayan Benfica Hollanda ekibine 3-1 mağlup oldu. Portekiz ekibinin tek golünü 66’ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Attığı gol ile Şampiyonlar Ligi’nde 3 gole ulaşan Kerem, bu sene Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı tüm maçlarda gol atmayı başardı. Benfica’da maça ilk 11’de başlayan diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü 72’nci dakikada yerini Renato Sanchez’e bıraktı. Bu mağlubiyet ile Şampiyonlar Ligi’nde ilk mağlubiyetini yaşayan Portekiz ekibi Benfica 6 puanda kaldı. Feyenoord ise bu galibiyet ile 6 puana yükseldi.

        • 3

          Öte yandan maçın orta hakemi olan Halil Umut Meler, maçta 3 kez sarı kartına başvurdu. 39’uncu dakika Feyenoord’un orta saha oyuncusu Timber’a sarı kartını çıkaran Meler, maçın uzatma dakikalarında ise Amdouni ve Renato Sanches'e çıkardı.

        • 4

          GECENİN EN FARKLI GALİBİYETİ MANCHESTER CITY’DEN

          Gecenin en farklı galibiyeti İngiliz ekibi Manchester City’den geldi. Manchester City sahasında ağırladığı Çek ekibi Sparta Prag’ı 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58’inci ve 68’inci dakikada Haaland, 3’üncü dakikada Phil Foden, 64’üncü dakikada Stones ve 88’inci dakikada penaltıdan Nunes kaydetti. Bu galibiyet ile City 7 puana ulaşırken, 4 puanda kaldı.

        • 5

          Gecenin toplu sonuçları ise şu şekilde:

          Atalanta - Celtic: 0-0

          Brest – Bayer Leverkusen: 1-1

          Atletico Madrid – Lille: 1-3

          Barcelona – Bayern Münih: 4-1

          Benfica – Feyenoord: 1-3

          Leipzig – Liverpool: 0-1

          Manchester City – Sparta Prag: 5-0

          Salzburg – Dinamo Zagreb: 0-2

          Young Boys – Inter: 0-1

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        Şehit edilen taksi şoförünün babası: Oğlumu sırtından vurmuşlar
        Şehit edilen taksi şoförünün babası: Oğlumu sırtından vurmuşlar
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile buluştu
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Borsa karar aşamasında
        Borsa karar aşamasında
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı
        Habertürk Anasayfa