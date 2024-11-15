Kerem formasını gönderdi, Terim paylaştı!

G.Saray'dan gittiği Benfica'da performansıyla harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu, kendisini sarı-kırmızılı takıma transfer eden teknik direktör Fatih Terim'e formasını gönderdi.

İmparator da milli futbolcunun imzalı hediyesini paylaşarak, "Aslan evlat, yolun hep açık olsun" ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu'nun Terim'e gönderdiği formada, "Çok değerli Fatih hocama saygılarımla" sözleri yer aldı.

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25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Fatih Terim'in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu söylemişti. Kerem, Benfica'daki 11 maçta 8 gol attı ve 3 asist yaptı.