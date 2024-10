Kerem Demirbay: Ülkemize borcum var!

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Elfsborg maçı öncesi UEFA'ya açıklamalarda bulundu.

"HAYALİMDE TÜRKİYE'DE OYNAMAK VARDI"

Galatasaray'a transferini anlatan Kerem Demirbay, "Hayalimde küçüklüğümden beri Türkiye'de oynamak vardı. Baba olup geniş bir aile kurmak istiyordum, şükür oldu her şey. Avrupa'da Türk takımı olarak en büyük takım, en başarılı takım Galatasaray. Bu ister istemez tabii ki dokunuyor insanlara, buraya girdiğinde hissiyatını alıyorsun. Bizim farkımız biz büyük bir aileyiz. Aile her zaman kazanır. Beraber kazanırsan her zaman kazanırsın. Hayatın gerçeklerinden biri bu." dedi.