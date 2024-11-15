Kerem Demirbay forma istiyor
Gabriel Sara transferi sonrasında forma şansı bulmakta zorlanan Kerem Demirbay az oynamaktan dolayı mutsuz
- 1
Galatasaray’a geçen sezon transfer olan Kerem Demirbay forma süresinden dolayı mutsuz.
- 2
Bu sezon Süper Lig’de sadece üç maça 11’de başlayan tecrübeli orta saha genellikle yedek kaldı.
- 3
Formayı Gabriel Sara’ya kaptıran ‘Dayı’ lakaplı futbolcu düzenli oynayamamaktan dolayı hoşnut değil.
-
- 4
Hırslı ve rekabetçi bir yapıya sahip olan Kerem Demirbay geçen sezon da yedek başladığı dönemde mutsuzdu.
- 5
Futboldaki ideal yaşında olduğunu belirten 31 yaşındaki orta saha düzenli oynamak istiyor.
- 6
Galatasaray’da milli maç arası sonrasında da benzer süre alması halinde ise ayrılma fikrine sıcak bakıyor.
-
- 7
Almanya’da doğup büyüyen Kerem Demirbay’ın Bundesliga’dan teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.
- 8
Geçen sezon Süper Lig’de 34 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha 6 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
- 9
Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta görev yapan Kerem, Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde birer asist yaptı.
-