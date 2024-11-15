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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Demirbay forma istiyor - Galatasaray Haberleri

        Kerem Demirbay forma istiyor

        Gabriel Sara transferi sonrasında forma şansı bulmakta zorlanan Kerem Demirbay az oynamaktan dolayı mutsuz

        Giriş: 15.11.2024 - 09:37 Güncelleme: 15.11.2024 - 09:37
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          Galatasaray’a geçen sezon transfer olan Kerem Demirbay forma süresinden dolayı mutsuz.

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          Bu sezon Süper Lig’de sadece üç maça 11’de başlayan tecrübeli orta saha genellikle yedek kaldı.

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          Formayı Gabriel Sara’ya kaptıran ‘Dayı’ lakaplı futbolcu düzenli oynayamamaktan dolayı hoşnut değil.

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          Hırslı ve rekabetçi bir yapıya sahip olan Kerem Demirbay geçen sezon da yedek başladığı dönemde mutsuzdu.

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          Futboldaki ideal yaşında olduğunu belirten 31 yaşındaki orta saha düzenli oynamak istiyor.

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          Galatasaray’da milli maç arası sonrasında da benzer süre alması halinde ise ayrılma fikrine sıcak bakıyor.

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          Almanya’da doğup büyüyen Kerem Demirbay’ın Bundesliga’dan teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.

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          Geçen sezon Süper Lig’de 34 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha 6 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

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          Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta görev yapan Kerem, Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde birer asist yaptı.

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