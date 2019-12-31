"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Oyuncu, konuyla ilgili, "Ben öyle bir şey demedim. Çok üzüldüm. Nilperi beni anlamıştı ama olay saçma bir yere gitti. Bu olayı bayağı sürdürdüler. Sanki konu yok dünyada..." açıklamasını yaptı.