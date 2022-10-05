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Kerem Bürsin isyan etti: Kendi hayatınıza bakın! - Magazin haberleri

Kerem Bürsin isyan etti: Kendi hayatınıza bakın!

Meslektaşı Hande Erçel ile birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran oyuncu Kerem Bürsin, hakkında yeni bir aşka yelken açtığı yönündeki dedikodulara isyan etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Bürsin, "Kendi hayatınıza odaklanırsanız çok sevinirim" diyerek iddiaları yalanladı

05.10.2022 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oyuncu Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in, geçtiğimiz yıl nisan ayında aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Rol aldıkları bir dizide başlayan arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüşen Bürsin ve Erçel, ilişkilerini noktalamıştı. 

  • Hande Erçel, Kerem Bürsin'i sosyal medyadan takipten çıkarmış ve sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını da silmişti. Bürsin de Erçel ile olduğu kareleri kaldırmıştı.

  • İkilinin, iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteği ile ayrıldıkları ileri sürülmüştü.

  • Ayrılığın ardından Kerem Bürsin hakkında yeni bir aşka yelken açtığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bürsin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sitem etti.

  • "KENDİ HAYATINIZA ODAKLANIN"

    İddiaları yalanlayan 35 yaşındaki oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    Genelde bunu yapmam, ama bu haber tam bir saçmalık. Ben bekarım; siz ve bunu okuyanlar her kimlerse hakkımda bu saçma haberleri yaymazsanız ve kendi hayatınıza veya gerçek haberlere odaklanırsanız çok sevinirim. Teşekkürler.

    Fotoğraflar: Instagram, AA.

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