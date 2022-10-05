"KENDİ HAYATINIZA ODAKLANIN"

İddiaları yalanlayan 35 yaşındaki oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Genelde bunu yapmam, ama bu haber tam bir saçmalık. Ben bekarım; siz ve bunu okuyanlar her kimlerse hakkımda bu saçma haberleri yaymazsanız ve kendi hayatınıza veya gerçek haberlere odaklanırsanız çok sevinirim. Teşekkürler.

Fotoğraflar: Instagram, AA.