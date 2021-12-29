'İlişkide harika biriyim!'

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Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucusu olmaya çağırdığı 'HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü Kerem Bürsin, hakkında merak edilenleri Alem Dergisi'ne anlattı.

Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Bürsin, "Hep pozitif misin?" sorusuna, "Hep böyle değilim ama olmaya çalışıyorum. Sorunlar, problemler senin dışındaysa yaşadığın anın keyfini çıkarmak lazım. Evde de gülmeyi, güldürmeyi çok seviyorum. Eğlenmek güzel." yanıtını verdi.

"ÇOK UZUN YILLARDIR YAKIN İLİŞKİDEYİZ"

Yakın zaman içerisinde HeforShe Türkiye’nin sözcüsü olan ünlü oyuncu, projeyle alakalı duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Dünya çapında bir sorun olan toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizliğe çok doğru bir yerden baktıklarını düşünüyorum. HeForShe 2014 yılında başladı 2015 yılında ise Türkiye’ye geldi. Türkiye’ye geldiğinde de reklam filminde yer almıştım. Çok uzun yıllardır yakın ilişkideyiz.

"KARAKTERİ KİŞİSEL BİR YERDEN ANALİZ EDİYORUM"

Kerem Bürsin, kendisine bir proje ona sunulduğunda nasıl bir yol izlediğini ise, "O projenin dünyası ve tabii ki karakter benim için çok önemli. Karakteri kişisel bir yerden analiz ediyorum. Ben böyle bir insanla bu kadar zaman geçirmek istiyor muyum? Çünkü olaya yeni bir ilişkiye başlıyormuşum gibi bakıyorum." sözleriyle ifade etti.

"İLİŞKİDE BENCE HARİKA BİRİYİM"

Meslektaşı Hande Erçel ile aşk yaşayan 34 yaşındaki oyuncu, ilişki içerisinde nasıl biri olduğu sorulunca, "Bence harika biriyim (gülüyor). Şaka bir yane gerçekçi biriyim. Bir ilişkide kimsenin kısıtlanmaması ve karşısındakini değiştirmeye çalışmaması gerekiyor. Biriyle beraber bir ilişkiye başladıysan tamamen filtresiz ve doğal olmak önemli yoksa sağlıklı bir yol olmaz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"GENÇ BABA OLMAYI İSTİYORDUM"

Kerem Bürsin, baba olma hayalinin olup olmadığı sorulması üzerine, "Var ama galiba yaşlandım gibi hissediyorum. Çünkü ben hep genç baba olmayı istiyordum. Hem istiyorum hem de büyük bir sorumluluk." cevabını verdi.

Bürsin, sosyal medyada herkesin kendini mutlu gösterme çabasıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

Ben sosyal medyayı gerçekçi bir şekilde kullandığımı düşünüyorum. Modumda değilsem herhangi bir şey paylaşmak gelmiyor içimden. Sosyal medya aracılığıyla arkadaşlarımı ve local projeleri desteklemeyi seviyorum.

"SAYGISIZLIĞA TAHAMMÜLÜM YOK!"

Ayrıca hayatta asla affetmeyeceği şeyin saygısızlık olduğunu belirten Bürsin, "Saygısızlığa tahammülüm yok! Bu sadece bana karşı olmak zorunda değil herhangi birine yapıldığında da tahammül edemiyorum çünkü o kişinin karakteriyle ilgili çok şey söylüyor." dedi.