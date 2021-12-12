"Evliliğe hazır değilim"

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Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucusu olmaya çağırdığı 'HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü Kerem Bürsin, Show TV'nin sevilen programı 'Pazar Sürprizi'ne konuk oldu ve Ömür Sabuncuoğlu'yla gerçekleştirdiği sohbette samimi açıklamalarda bulundu.

"PARTNERİME 'SEN KAÇ PARA ALIYORSUN?' DİYE SORMAM"

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir hareketin sözcüsü olarak oyunculuk camiasındaki eşitsizliklere değinen Bürsin, erkeklerin kadınlardan daha yüksek ücret almasıyla ilgili, "Hiçbir partnerimle 'Sen kaç para alıyorsun?' diye bir diyaloğum olmadı ama bunu duydum. Erkek oyuncuların biyolojik olarak kadın oyunculardan daha fazla para alması çok komik geliyor bana. Aynı işi yapıyor olup da farklı ücretlerin alınıyor olması çok yanlış. Eğer bunun değişmesine katkı sağlayacaksa kendi ücretimle partnerimin ücretinin eşit olması için öncü olurum." ifadelerini kullandı.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET İÇEREN DİZİLERDE OYNAMIYORUM"

Prensip olarak kadına yönelik şiddet içeren sahnelerin yer aldığı dizilerde oynamayı kabul etmediğini söyleyen Kerem Bürsin, "Böyle işleri kabul etmiyorum. Kabul ettiğim işlerde böyle sahneler yer alıyorsa 'Yok' diyorum. Sözleşmeme de böyle bir madde koyduruyorum ki, bilinsin." dedi.

"ETRAFIMDAKİ BASKIYA RAĞMEN KARARIMDAN VAZGEÇMEDİM"

Ayrıca okul yıllarında iyi bir sporcu olduğunu belirten ünlü oyuncu, "İyi bir sporcu olsam da aklımda sahnede olmak vardı. Tiyatro yapmak, şarkı söylemek, müzikal yapmak, sahnede olmayı istiyordum. Bunu hayata geçirmek istediğimde bir çok arkadaşım benimle dalga geçti. O dalga geçtikleri dönemde bu kararımdan vazgeçmiş olsaydım şimdi karşınızda oyuncu olarak yer alıyor olmazdım ama ben baskıya rağmen kararımdan vazgeçmedim." şeklinde konuştu.

"BOTOKS YAPTIRIP, SAKLAYAN ÇOK AKTÖR VAR"

Ömür Sabuncuoğlu'nun estetiğe bakış açısını sorduğunda ise Kerem Bürsin, "Estetiğe karşı değilim, henüz hiç yaptırmadım ama sektördeki erkeklerin de botoks yaptırdığını biliyorum. Botoks yaptıran, yanaklarını aldıran birçok aktör var. Toplumsal baskıdan dolayı birçoğu bunu gizliyor." dedi.

"KIRIŞIKLIKLARIMI SEVİYORUM"

Özel hayatına dair açıklamalar da yapan Kerem Bürsin, "30'lu yaşlar neyi değiştirdi?" sorusuna, "Fiziksel olarak zorlandığımı hissetmeye başladım. Spor yaparken kendimi toparlama sürecim daha yavaş sürüyor. Yaşlanmanın güzel tarafları da var, mesela kırışıkları seviyorum.” yanıtını verdi.

"BEN AŞKI KEŞFETTİM"

Aşk sorusu karşısında gülen Bürsin, "Bir insanın sevgilisi oyuncu olunca bu tarz soruları cevaplaması çok zor oluyor." diyerek Hande Erçel'e gönderme yaparken, "Aşk değişken ve kalıba sokmak doğru değil." ifadelerini kullandı. Yaşının 35 olduğunu hatırlatan ünlü isim, 'Evlenmeyecek misin?' baskısı var. Bu da toplumsal bir baskı unsuru. Ama ben aşkı keşfettiğimi düşünüyorum ve hala o keşfin içindeyim." şeklinde konuştu.

"BAZEN ÇOCUK YAPMA FİKRİ GELİYOR"

Evliliğe hazır olmadığını söyleyen oyuncu, "Bazen çocuk yapma fikri geliyor aklıma ama önemli bir sorumluluk. Şimdilik bu sorumluluk sadece fikir olarak var kafamda." dedi.

"HANDE ŞAHANE BİRİ"

Ömür Sabuncuoğlu'nun sevgilisi Hande Erçel'i üç kelime ve bir cümleyle tanımlamasını istediğinde ise Kerem Bürsin, "Hande gerçekten çok ilginç ve mütevazı bir insan. Pozitif ve duyarlı biri. Aşırı eğlenceli ve komik biri. Şahaneyi de eklemeliyiz. Tek kelimeyle şahane biri." ifadelerini kullandı.