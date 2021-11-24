ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Öte yandan Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda Kerem Bürsin ile birlikteliği hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Utangaç tavırlar sergileyen Erçel, "Yeni bir ilişki. Zaten başladığında direkt haberiniz oldu. Ben her zaman 'Hayatımda biri olduğunda öğreneceksiniz.' dedim. Oldu ve öğrendiniz... Bu kadar basit. Uzun zamandır yoktu tabii ki. Dizinin başında beraber olduğumuza dair haberler çıktı. O zaman tamamen iş arkadaşlığıydı, sonra ilişkiye dönüştü." ifadelerini kullanmıştı.