08 NİSAN 2020
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Kerem Bürsin: Ben o pozları vermeye utanırım

Oyuncu Kerem Bürsin, koronavirüse karşı önlem almak için kendisini eve kapatan ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından iddialı fotoğraflar paylaşmalarına, "Ben o pozları vermeye utanırım" diyerek tepki gösterdi

08.04.2020 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
Kerem Bürsin, Koronavirüs, Corona virüsü
HABERTURK.COM

Salgın nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyarak dışarı çıkmayan oyuncu Kerem Bürsin, takipçileriyle Instagram'dan sohbet ederek onlara moral veriyor.

Geçtiğimiz gün canlı yayın açan Bürsin, karantina günlerinde iddialı fotoğraflarını yayınlayan ünlü isimlerle ilgili görüşlerini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

Bazılarının "Ben güzel bakıyorum, Ben seksi bakıyorum" fotoğrafları var ya. Bir olay var arkadaşlar, dalga mı geçiyorsunuz? Ben utanırım. Şu dönemde ekstra utanç.

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