Kerem Bürsin: Ben o pozları vermeye utanırım - Magazin haberleri

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Salgın nedeniyle gerekli izolasyon kurallarına uyarak dışarı çıkmayan oyuncu Kerem Bürsin, takipçileriyle Instagram'dan sohbet ederek onlara moral veriyor.

Geçtiğimiz gün canlı yayın açan Bürsin, karantina günlerinde iddialı fotoğraflarını yayınlayan ünlü isimlerle ilgili görüşlerini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

Bazılarının "Ben güzel bakıyorum, Ben seksi bakıyorum" fotoğrafları var ya. Bir olay var arkadaşlar, dalga mı geçiyorsunuz? Ben utanırım. Şu dönemde ekstra utanç.

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