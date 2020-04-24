Kıyaslamak gibi olmasın ama mesela Türkiye'de sınıfsal bir sıkıntı var. Burada benim gördüğüm daha çok sınıfsal sorun var.

Tabi istisnalar vardır ama benim gözlemlediğim; zengin birinin oğlu pizzacıda çalışmayacak. Veya o zengin adam metroyu kullanmayacak. Burada gördüğüm şey; illa bir marka takıntısı var.