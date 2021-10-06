Hayranlarını kırmadı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Kerem Alışık, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Takım elbisesi ve güneş gözlüğüyle dikkat çeken Alışık'ı gören hayranları, oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi.

Sevenlerini kırmayan ünlü oyuncu, hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi.