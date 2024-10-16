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        Haberler Spor Futbol Kerem Aktürkoğlu'ndan İsrail'e tepki - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'ndan İsrail'e tepki

        Portekiz devi Benfica'da top koşturan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Filistin'deki katliamına yine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 19:04 Güncelleme: 16.10.2024 - 19:04
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        Kerem Aktürkoğlu'ndan İsrail'e tepki!
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        Portekiz'in Benfica takımında forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramına bir kez daha dikkati çekti.

        İSRAİL'E TEPKİ

        Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde... İsrail ile Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!"

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