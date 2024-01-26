Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Galatasaray
        GS
        57
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        25
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        22
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu: Ben takımım için sahaya çıkıyorum - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu: Ben takımım için sahaya çıkıyorum

        Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 3-1 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından, "Ben hiçbir zaman sahaya birilerine bir şeyler kanıtlamak için çıkmıyorum. Takım arkadaşlarımın, takımımın, hocamın neye ihtiyacı varsa onu yansıtmak için çıkıyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 00:36 Güncelleme: 26.01.2024 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ben takımım için sahaya çıkıyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında İstanbulspor’u sahasında 3-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada biri penaltıdan, biri serbest vuruştan olmak üzere 2 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Serbest vuruştan attığı ikinci golün ardından gol sevincinde yaptığı hareketin anlamının sorulması üzerine Kerem, “Aslında bir anlamı yok. Belki maç anındaki bir şeylerin patlaması olabilir. Çünkü 2-1’lik bir gol oldu ikinci gol. Ondan sonra böyle bir rahatlama, 2-1 öndeyiz. Onun şeyi, ekstra bir şey yok” ifadelerini kullandı.

        "BEN TAKIMIM İÇİN SAHAYA ÇIKIYORUM"

        Bitiricilik konusunda eleştirilerin aksine iyi olduğunu düşündüğünü belirten 25 yaşındaki futbolcu, “Ben hiçbir zaman sahaya birilerine bir şeyler kanıtlamak için çıkmıyorum. Takım arkadaşlarımın, takımımın, hocamın neye ihtiyacı varsa onu sahada yansıtmak için çıkıyorum. Mevkii gerekmeksizin. Hocam bana oraya geç dediği zaman ya da buraya geç dediği zaman oynuyorum. Pozisyonlar kaçıyor, dünyada tek pozisyon kaçıran futbolcu değilim. Benden daha fazla pozisyon kaçıran, daha kötü pozisyon kaçıran futbolcular da vardır illa ki. Ama ben futbola öyle bakmıyorum. Pozisyonun tabii ki kaçmaması gerekiyor. Ben kaçırdıktan sonra benden daha fazla kimse üzülemez. Eve gittiğim zaman bununla ilgili özeleştiriyi veya kendime söylediğim kötü sözleri kimse bana söylemiyordur. Ama ben maç bittikten sonra onları geride bırakıyorum. Çünkü bırakmak zorundayım. Bir sonraki maça onları taşımamam gerekiyor. Belli bir dönem bitiricilik konusunda gol olmadı. Ben normalde egoist bir insan değilim ama kendimle ilgili söylersem bitiricilik konusunu söyleyebilirim. Çünkü bu konuda kendimi çok daha fazla geliştirebileceğime de inanıyorum, antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun bunun üzerine de gidiyorum. Geldiğim seneden beri bitiricilik konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşamamıştım. Sadece iki hafta önce bitiricilik konusunda ‘Harikasın’ diye övgüler yağdıran medya tarafının iki hafta sonra ‘Kerem’in bitiriciliği kötü’ demesi biraz beni üzüyor. Çünkü bazı şeylerin tutarlı olması gerekiyor. Tabii ki gol kaçtıktan sonra tepkiler olabilir, taraftarın tepkisi olabilir. Bunlar gayet normal ama bunun böyle gerçekten bir sıkıntıymış gibi veya bir eksikmiş gibi yansıtılması bence doğru değil” diye konuştu.

        "BENİM İŞİM GOL ATMAK, ASİST YAPMAK, TAKIMA YARDIMCI OLMAK"

        Galatasaray kariyerinde 41 gole ulaşarak sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Hasan Şaş’ı geçtiğinin hatırlatılması üzerine Kerem, “Hasan hocayla zaman zaman tesislere geldiği zaman görüşüyoruz. O da kendi deneyimlerini bize aktarıyor. Gerçekten o da çok güzel bir insan. Çok da büyük bir futbolcuydu. Mevkimiz aynı. Onu geçmiş olmak gerçekten güzel bir şey ama tabii ki istatistikler konuşuldukça güzel. Ama sahaya çıktığın zaman benim işim gol atmak, asist yapmak, takıma yardımcı olmak. Ben bunu genelinde takıma daha fazla nasıl yardımcı olabilirim diye sahaya çıkıyorum. Bugün 2 gol attım, geçen hafta da iki gol attım. Bundan sonraki maçlar belki gol atamayabilirim ama ben gol atamadığım maçlarda da daha etkili maçlar çıkardım. Sadece gol atıldığı zaman çok iyisin, iyi işler başarıyorsun denmesi doğru değil. Bu hepimiz için geçerli sadece kendim için demiyorum. Bugün gol atamayan arkadaşlarım da çok güzel mücadele ettiler. Sadece bütün övgü benim değil, olmamalı” şeklinde konuştu.

        Daha önce kendisine mobbing uygulandığını anlattığı bir röportajının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir girişimin olmadığını da aktaran başarılı futbolcu, “Ben o röportajı yaptıktan sonra biraz pişman oldum. Söylemeliydim, söylediğim için kendime tekrardan kızıyorum ama olayların çok farklı yere gittiğini gördüm. Ben çok kaos ortamından hoşlanan bir insan değilim aslında. Ben bazı şeyleri kaldırabiliyorum diye, mentalim kuvvetli diye bazı şeyleri hak ettiğim anlamına gelmiyor. Federasyondan o konuda hiçbir şey gelmedi” açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç kararını onayladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç kararını onayladı
        4 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı
        4 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu
        Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu
        Kerem yıldızlaştı, Aslan kazandı!
        Kerem yıldızlaştı, Aslan kazandı!
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Ebrar siteleri sanığından savunma
        Ebrar siteleri sanığından savunma
        Sacha Boey gelişme!
        Sacha Boey gelişme!
        Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
        Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Habertürk Anasayfa