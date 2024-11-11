Kepez'den "ekolojik" peyzaj

Antalya'nın Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesinde bulunan ve Antalya Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan caddelerin buluştuğu, ilçenin önemli ulaşım akslarından olan Barış Manço Bulvarı, Zeytin Dalı Şehitleri ile Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez caddelerinin kesiştiği noktadaki kavşak düzenleme çalışması tamamlandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaklaşık bin 200 metrekare büyüklüğündeki kavşak alanını peyzaj uygulamasıyla güzelleştiriyor. Kavşağın peyzaj uygulamasında ise "ekolojik" uygulama seçildi. Kavşak alanı, çevreyi koruyan ve su tüketimini minimuma indiren "kurakçıl peyzaj" uygulamasıyla düzenleniyor.

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Merkezinde yetişkin zeytin ağacının bulunduğu peyzaj düzenlemesinde; fazla su tüketen çim yerine kırmızı ve gri renkli cüruf taşı ile mineral filler ve doğal kum kullanılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de, kavşağın sinyalizasyon sistemi kısa bir sürede kuracağı bildirildi.

"HERKESE TAVSİYE EDİYORUZ"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, bu çevreci çalışmayı yerinde inceledi. Belediye işçilerine kolaylıklar dileyen Başkan Mesut Kocagöz, bürokratlarından peyzaj çalışmasıyla ilgili bilgi aldı. İncelemenin ardından bir açıklama yapan Başkan Mesut Kocagöz, üç caddenin buluştuğu noktadaki geometrik kavşak düzenlemesini tamamladıklarını söyledi.