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        Haberler Gündem Çevre Kepez'den "ekolojik" peyzaj | Son dakika haberleri

        Kepez'den "ekolojik" peyzaj düzenlemesi

        Antalya'nın Kepez Belediyesi, iklim değişikliğinin oluşturabileceği kuraklık tehlikesinden dolayı "kurakçıl peyzaj" düzenlemesine geçti. Çevreyi koruyan ve su tasarrufu sağlayan bu çalışmanın ilk uygulaması, Masa Dağı bölgesindeki kavşak düzenlemesinde yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:33
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        Kepez'den "ekolojik" peyzaj
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        Antalya'nın Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesinde bulunan ve Antalya Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan caddelerin buluştuğu, ilçenin önemli ulaşım akslarından olan Barış Manço Bulvarı, Zeytin Dalı Şehitleri ile Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez caddelerinin kesiştiği noktadaki kavşak düzenleme çalışması tamamlandı.

        "KURAKÇIL PEYZAJ" DÜZENLEMESİ

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaklaşık bin 200 metrekare büyüklüğündeki kavşak alanını peyzaj uygulamasıyla güzelleştiriyor. Kavşağın peyzaj uygulamasında ise "ekolojik" uygulama seçildi. Kavşak alanı, çevreyi koruyan ve su tüketimini minimuma indiren "kurakçıl peyzaj" uygulamasıyla düzenleniyor.

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        Merkezinde yetişkin zeytin ağacının bulunduğu peyzaj düzenlemesinde; fazla su tüketen çim yerine kırmızı ve gri renkli cüruf taşı ile mineral filler ve doğal kum kullanılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de, kavşağın sinyalizasyon sistemi kısa bir sürede kuracağı bildirildi.

        "HERKESE TAVSİYE EDİYORUZ"

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, bu çevreci çalışmayı yerinde inceledi. Belediye işçilerine kolaylıklar dileyen Başkan Mesut Kocagöz, bürokratlarından peyzaj çalışmasıyla ilgili bilgi aldı. İncelemenin ardından bir açıklama yapan Başkan Mesut Kocagöz, üç caddenin buluştuğu noktadaki geometrik kavşak düzenlemesini tamamladıklarını söyledi.

        Kavşağın peyzaj çalışmasını yapmaya başladıklarını belirten Başkan Kocagöz şunları söyledi:

        "Peyzaj düzenlemesinde küresel ısınma ve kuraklık tehlikesinden dolayı kurakçıl peyzajı tercih ediyoruz. Dünyamızda artık su problemi var. Kurakçıl peyzaj uygulamasını, herkese tavsiye ediyoruz. Çim, çok fazla su tüketen bir bitki. Bu nedenle mümkün olduğunca suyun az kullanıldığı peyzaj çalışmalarını tercih edeceğiz. Masa Dağı'ndaki bu kavşaktaki ekolojik peyzaj düzenlememiz güzel olacak. Umarım halkımız da kurakçıl peyzaj çalışmasını beğenir."

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