Kepekler derideki ölü hücrelerin kuruyup atılmasıdır. Bu sebeple de kepeğe iyi gelen şeyler neler bilmek gerekiyor. Şimdi biz de sizlere kepeğe iyi gelen yağlar, sabunlar ve doğal çözümler hakkında biraz bilgi vereceğiz…

Kepeğe İyi Gelen Doğal Çözümler

Aslında kepeğe iyi gelen şeyler şampuanlar değildir. Şampuanlar bir süre kadar etkili olsa da asıl çözümler doğal olanlardır. Bu sebeple de öncesinde alabileceğiniz önlemlerden bahsedeceğiz sonrasında da evde doğal kepek tedavisi nasıl yapabilirsiniz bunları anlatacağız.

Hijyeninize çok dikkat edin. Saçınızı neyle yıkarsanız yıkayın mutlaka durulama yapın.

Aloe vera kullanın. Bu bitki adeta şifa kaynağı olarak değerlendiriliyor. Saçları yumuşatır, kaşıntıyı keser, deriyi yumuşatarak kepeği önler.

Bir diğeri de elma sirkesidir. En çok kullanılan yöntemlerden birisi de budur. Elma sirkesi saç yapısıyla uyumlu pH değerine de sahiptir. Bu yüzden de kepek sorununu rahatça çözer.

Saçlarınızı sürekli bağlamayın. Biraz hava almasını sağlayın.

Karbonat kullanın. Saçlarınızı besleyecek ve böylece kısa sürede kepek sorununuzu ortadan kaldıracaktır.

Bir diğer yöntem ise aspirin. Evet iki tane aspirini toz haline getirerek kepeği ortadan kaldırabilirsiniz. Bunu da şampuanınıza ekleyin ve kullanın. İşte bu kadar. Hemen kepeği engelleyecektir.

Sarımsak da kullanmayı deneyebilirsiniz. Sarımsak çok kötü bir kokuya sahiptir fakat balla karıştırarak saç derinize uygularsanız kepek kısa süre içerisinde yok olacaktır.

Bu yöntemler sizlere sunabileceğimiz en doğal yöntemlerdir. Evinizde deneyin ve hangisi saçınıza iyi geliyorsa onu yapmaya devam edin. Tabi buna ek olarak doğru şampuan kullanımı da son derece önemlidir. Şimdi biraz daha detaya inelim ve yağlarla, sabunlarla ilgili bilgileri öğrenelim…

Kepeğe İyi Gelen Yağlar ve Sabunlar

Kepeğe iyi gelen şeyler arasında yerini alan yağlara bir bakalım. İşte en iyi yağ önerilerimiz:

Çay ağacı yağı… Bu yağ saç derisini her türlü bakteriden arındırır ve kepeğin geçmesini sağlar. Saç derisindeki yağ oranını dengeler ve böylece nemlendirme de yapar. Lavanta yağı… Bir diğeri de kokusuyla bilinen ve daha çok tercih edilen lavanta yağıdır. Bu yağ kepeğe oldukça iyi gelir. Saç derisini sıkılaştırır ve daha sağlıklı olmasını sağlar. Biberiye… Bakteri ve mantar oluşumunu engeller, saç derisini güçlendirir ve onarım yapar. Fakat şunu da belirtelim ki biberiye yağı saç rengini bir ya da iki ton koyulaştırabiliyor. Bu yüzden de açık renge sahipseniz çok sık kullanmamaya çalışın. Zeytinyağı… Ağır bir kokusu olsa da yine de arada bir zeytinyağı kullanabilirsiniz. Kafa derinize çok az zeytinyağı dökün, sıcak su ile ıslatılmış havluyu başınıza sarın. 40 dakika kadar bekleyin. Eğer düzenli olarak bunu yaparsanız saç deriniz yumuşayacak ve nemlenecektir.

İşte bu yağlar kepeği önlemek isteyenler için birebir. Aynı zamanda evde doğal kepek tedavisi arayanlar için de oldukça ideal. Bunlara ek olarak kepeğe iyi gelen sabunlar hangileri, biraz da bundan bahsedelim.

Özellikle bıttım sabunu ve ardıç katran sabunu kepeği hemen önler. Bunları düzenli olarak kullandığınız zaman şampuan yerine de geçer. Bu sebeple en kısa sürede çözüme ulaşmış olursunuz.

Sizlere önerdiklerimizi dikkate alırsanız ve uygularsanız gerçekten faydalı olduklarını göreceksiniz. O yüzden istediğiniz bir iki yöntemi seçin ve denemeye başlayın. Sadece birkaç kere düzenli kullansanız bile yetecektir. Çünkü bu yöntemlerin tamamı kepeğe iyi gelen doğal çözümlerdir.