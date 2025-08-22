Habertürk
        Haberler Gündem Güncel "Kepçeyle köpek toplama" iddiasına yanıt | Son dakika haberleri

        "Kepçeyle köpek toplama" iddiasına yanıt

        Esenyurt Belediyesi, sosyal medyadaki "kepçe dozeriyle köpek toplama" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, sağlıksız koşullarda yaşayan anne köpek ve yavrularının ekiplerce kurtarıldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 21:43 Güncelleme: 22.08.2025 - 21:43
        "Kepçeyle köpek toplama" iddiasına yanıt
        Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ekiplerin dün sokakta zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren anne köpek ile yavrularını tespit ettikleri belirtildi.

        Hayvanların bulunduğu bölgenin dere yatağı olması nedeniyle normal araçlarla ulaşımın mümkün olmadığı, ekiplerin bu nedenle kepçe kullanmak zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, kepçeyle anne köpeği dereden kurtaran ekiplerin, köpek ile yavrularını belediyenin Modern Hayvan Bakımevine götürdükleri kaydedildi.

        Açıklamada belediye yetkililerinin, "Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki gibi köpeklerin zorla toplandığı izlenimi yanlış. Amacımız, sağlıksız ve tehlikeli koşullarda yaşayan köpekleri kurtarmaktı. Yavruları aldıktan sonra anne köpek kaçtı. Dere yatağında olduğu için çalışma arkadaşımız kepçeye binmek durumunda kaldı ve köpeğimizi sağlıklı bir şekilde barınağımıza getirdi. şeklindeki ifadelerine yer verildi.

        Şu anda anne köpek ve yavrularına veteriner hekimlerin gözetiminde sağlıklı bir şekilde bakıldığı vurgulanan açıklamada, hayvanların sağlığı ve güvenliği için yürütülen çalışmalara devam edileceği belirtildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
