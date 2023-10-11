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        Haberler Gündem Güncel Osmaniye'de yıkım için 11 katlı binanın üzerine 10 tonluk vinç çıkardılar! - En son haberler

        Yıkım için 11 katlı binanın üzerine 10 tonluk iş makinesi çıkarıldı

        Deprem felaketinin etkilediği Osmaniye'de 10 katlı ağır hasarlı bir binanın yıkılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 10 tonluk bir kepçe vinç yardımıyla 11 katlı bir binanın üzerine çıkarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 09:41 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:55
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        Kepçeyi 10 katlı binanın üzerine çıkardılar!
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        Osmaniye'de ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı için 10 tonluk iş makinesi, vinçle 11 katlı binanın üzerine çıkarıldı.

        İHA'nın haberine göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Esenevler Mahallesi'nde bulunan 3 bloktan oluşan 11 katlı Çağlar Sitesi'nin A bloğunun kontrollü yıkımı için 10 tonluk iş makinesi vinç yardımıyla binanın üzerine çıkarıldı.

        Hasarlı binanın çevresinde bulunan hasarsız binaların yıkımdan zarar görmemesi için iş makinesi vinç yardımıyla 11 katlı binanın en üst katına çıkarıldı. Yıkım en üst kattan aşağı olacak şekilde yapılmaya başladı.

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        25 yıllık kepçe operatörü olduğunu ve daha öncede böyle yıkımlar yaptığını söyleyen Turan Çolakkadı, "Bu zamana kadarda bu şekilde 5-6 tane bina yıktık. Bu binaya yıkıma çıktık bir problem olmadığı için çıktık kolonlarda bir patlak yok. Çalıştığımız makine 10 tonluk, bina 11 katlı, yukardan aşağı yıkarak ineceğiz. Makasla da yıkabiliriz ama yanlarda ev olduğu için giremediğimiz için bu yöntemi kullandık" dedi.

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        #haberler
        #Osmaniye
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