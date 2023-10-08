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        Haberler Spor Diğer Atletizm Kenyalı koşucu Kiptum, erkekler maratonunda dünya rekoru kırdı - Diğer Haberleri

        Kenyalı koşucu Kiptum, erkekler maratonunda dünya rekoru kırdı

        Kenyalı koşucu Kelvin Kiptum, erkekler maratonunda dünya rekoru kırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 20:10 Güncelleme: 08.10.2023 - 20:10
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        Kenyalı koşucu dünya rekoru kırdı
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        Kelvin Kiptum, ABD'de gerçekleştirilen Şikago Maratonu'nda 2:00:35'lik derecesiyle maratonda dünya rekorunun yeni sahibi oldu. 23 yaşındaki atlet, bu derecesiyle vatandaşı Eliud Kipchoge'nin rekorunu 34 saniye geliştirdi.

        ​​​​​​​Kadınlarda, Hollandalı koşucu Sifan Hussain, birinci gelirken maraton tarihindeki en hızlı ikinci kadın sporcu oldu.

        Hussain'in 2:13:44'lük derecesi, Etiyopyalı Tigst Assefa'nın geçen ay Berlin'de kırdığı 2:11.53'lük rekorun ardından ikinci sırada yer aldı.

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