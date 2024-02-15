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        Haberler Yaşam Kenya'da siyah gergedanlar eski doğal yaşamlarına kavuştu

        Kenya'da siyah gergedanlar eski doğal yaşamlarına kavuştu

        Kenya'da siyah gergedanlar onlarca yıl sonra yeniden doğal yaşam ortamlarına taşındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 17:09 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:09
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        Yıllar sonra eski doğal yaşamlarına kavuştular
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        Kenya'da farklı koruma alanlarında ve parklarda bakılan 21 siyah gergedan, yıllar önce sürüler halinde yaşadıkları Loisaba Koruma Alanı'na getirildi.

        Avcılık nedeniyle soyları tükenme noktasına gelen gergedanlar için ilk kez ülkede bu kadar büyük bir nakliye operasyonu gerçekleştirildi.

        SAYILARI 20 BİNDEN BİNE DÜŞTÜ

        Kenya Vahşi Yaşam İdaresi (KWS) görevlileri, helikopterlerle takip ettikleri ve sakinleştiriciyle vurdukları ton ağırlığındaki canlıları kamyonlara yükleyerek Kenya'nın kuzeyine taşıdı.

        Gergedanların Laikipia bölgesinde bulunan bu alanda üreyerek sayılarının artması amaçlanıyor.

        Yaklaşık 50 yıl önce aynı alanda sürüler halinde yaşayan gergedanlar, soyları tükenmek üzere olduğu için başka alanlarda koruma altına alınmıştı.

        Ülkede, 1970'lerde 20 bin olan gergedan sayısı şu an yaklaşık 1000 civarında bulunuyor.

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        #Sİyah gergedan
        #kenya
        #haberler
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