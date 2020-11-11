KentKart HES kodu nasıl yüklenir? Sorusu İzmitli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Kasım'dan itibaren HES kodunu zorunlu hale getirdi. KentKart'ına HES kodunu yüklemeyen vatandaşlar hiçbir toplu taşıma aracını kullanamayacak.

HES KODU ALMA İŞLEMİ

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

KENTKART'A HES KODU TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

Eğer HES kodunuz varsa, https://hes.kocaeli.bel.tr/ adresine tıklayarak aşağıdaki bilgileri doldurmanız gerekiyor.

KENTKART HES KODU

Öncelikle;

HES kodunuzu giriniz,

TC Kimlik numaranızı,

KentKart'ınızın üzerinde bulunan rakamları bulunan boşluklara girerek Kentkartınıza HES kodunuzu tanımlamış olacaksınız.