02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Robert ve Ethel Kennedy çiftinin beşinci çocuğu Courtney'in 22 yaşındaki kızı Saoirse yaşamını yitirdi.
Kennedy ailesinden yapılan açıklamada, "Sevgili Saoirsemizin kaybıyla kalplerimiz paramparça oldu. Hayatı umut, söz ve sevgi ile doluydu." ifadesine yer verildi.
Büyükannesi Ethel Kennedy de "Dünya bugün biraz daha az güzel." ifadesini kullandı.
Haberde, Massachusetts eyaletinin Hyannis Port bölgesindeki Kennedy konutundan acil servisin arandığı, Kennedy Hill'in kaldırıldığı Cape Cod Hastanesinde öldüğünün duyurulduğu aktarıldı.
Saoirse Kennedy Hill'in ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmezken, ABD medyasında Saoirse'nin aşırı dozda uyuşturucudan ölmüş olabileceği iddiaları yer aldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
New York Times gazetesi de Boston Üniversitesinde iletişim öğrenimi gören Kennedy Hill'in geçmişte depresyon geçirdiğini yazdı.
Saoirse, 2016'da bir okul gazetesine "Depresyonum ortaokul yıllarımın başına dayanıyor ve hayatımın geri kalanı boyunda benimle olacak." diye yazmıştı.
Eski ABD Başkanı John F. Kennedy 1963'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
ABD'de 1968 yılındaki başkanlık seçiminde Demokrat Partiden aday olan kardeşi Robert Kennedy, seçimden bir süre önce yine bir suikasta kurban gitmişti.
Eski Başkan Kennedy'nin oğlu John F. Kennedy Jr. da 1999'da kullandığı özel uçağın denize düşmesi sonucu ölmüştü. Kazada, John F. Kennedy Jr'ın eşi de hayatını kaybetmişti.
JOHN KENNEDY SUİKASTI
Stefano Vaccara, John Kennedy cinayetinin detaylarını ve nedenlerini ABD istihbarat birimlerinin raporlarından da derlediği bilgilerle "Carlos Marcello, JFK suikastının ardındaki kişi" adlı kitabında anlatmıştı.
Vaccara, 2013'te, üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Muhabirleri Derneği (UNCA) tarafından düzenlenen, kitabının tanıtım resepsiyonunun ardından AA'ya yaptığı açıklamada, mafya lideri Carlos Marcello'nun Kennedy ailesiyle yaşadığı mücadele ve özellikle Adalet Bakanlığı görevini yürüten Robert Kennedy'nin Marcello'yu adalet önüne çıkarma çalışmalarının cinayetin nedeni olduğunu söylemişti.
"Başkan John Kennedy, kardeşi Robert'ın Amerika'da mafyaya savaş açması nedeniyle öldürüldü. Eğer Marcello, Kennedyleri etkisiz hale getirmeseydi, suç imparatorluğu yıkılacaktı." diyen Vaccara, Robert Kennedy'nin bakan olmadan önce yayınlanan kitabında, ABD'nin gerçek düşmanının mafya olduğunu yazdığını kaydetmişti.
Robert Kennedy'nin o dönemde mafyanın bir numaralı düşmanı haline geldiğini ifade eden Vaccara, "Robert Kennedy, Oswaldo'nun Ruby tarafından öldürülmesiyle cinayetlerin arkasındaki gücü anlamıştı." diye konuştu.
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