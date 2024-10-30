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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kenevir üretimine sınırlı kota - İş-Yaşam Haberleri

        Kenevir üretimine sınırlı kota

        Türkiye'de ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kapsamında ülke toplam kotası 5 bin metrekare yetiştiricilik alanında yıllık 120 bin kök bitkiyle sınırlı tutuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:57
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        Kenevir üretimine sınırlı kota
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        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde ülke toplam kotası 5 bin metrekare yetiştiricilik alanında yıllık 120 bin kök ile sınırlı olacak.

        Üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma enstitüleri ile araştırma izni bulunan kuruluşlar için ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kapsamındaki bilimsel araştırmalar ve AR-GE çalışmalarında kota şartı aranmayacak.

        Kotanın dağıtımında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

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