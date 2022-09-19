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Kendisini mesih sanan tarikat lideri ve müritlerinin işlediği tüyler ürpertici cinayetler

Charles Manson, kendisini mesih ilan etmesiyle beraber kurduğu tarikatında birçok cinayet işledi. Dönemin Hollywood yıldızlarının da aralarında bulunduğu kurban listesindeki her kişi, Manson tarikatı tarafından vahşice öldürüldü.

19.09.2022 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Birçok takipçiye sahip Charles Manson, 1960'ların sonlarında birkaç ses getiren cinayet gerçekleştiren ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Amerikan bir kült lideriydi.

    Kırk yıldan fazla hapis yattıktan sonra 2017'de öldü.Charles Manson; müritleri olan Manson Ailesi tarikatı sayesinde canice bir olaya  öncülük eden Amerikalı bir suçluydu. Hamile aktris Sharon Tate ve diğer Hollywood sakinlerinin vahşice öldürülmeleriyle ün salmış olan Manson, 1971'de ölüm cezasına çarptırıldı ve bu ceza ertesi yıl ömür boyu hapse çevrildi.

    Peki, vahşi cinayetler nasıl başladı? İşte, Manson’ın bir mesih olduğu inancıyla başlayan ve bir dizi işlenen cinayetlerle dolu ilginç olay örgüsü…

  • ANNESİ BİR HAYAT KADINIYDI

    Ohio, Cincinnati'de hem alkolik hem de hayat kadını olan 16 yaşındaki Kathleen Maddox'un oğlu, Charles Milles Maddox olarak doğdu.

    Kathleen daha sonra William Manson ile evlendi ancak evlilik çabucak sona erdi ve Charles 12 yaşındayken bir erkek yatılı okuluna verildi. Annesine geri dönme girişimleri reddedilen Charles, kısa süre sonra sokaklarda yaşamaya ve küçük suçlarla uğraşmaya başladı. 

    Sonraki 20 yıl boyunca Manson, çeşitli suçlardan dolayı reform okullarına ve hapishanelere girip çıktı. 21 Mart 1967'de serbest bırakıldı ve San Francisco'ya taşındı.

  • MÜRİTLERİ ONUN HZ.İSA'NIN REENKARNASYONU OLDUĞUNA İNANIYORDU

    Söz konusu Manson Ailesi, sihirli mantarlar gibi halüsinojenik ilaçları kullanma tutkusunu paylaşan yaklaşık 100 kişiden oluşan bir gruptu. Manson Ailesi sonunda San Francisco'dan, San Fernando Vadisi'ndeki terk edilmiş bir çiftliğe taşındı. 

    Manson'ın müritlerine küçük ve kolay etkilenebilen kızlar da dahildi. Manson'un,  İsa'nın reenkarnasyonu olduğuna ve ırk savaşı kehanetlerine sorgusuz sualsiz inanmaya başladılar.

  • MANSON KIYAMETİN HABERCİSİ OLDUĞUNA İNANIYORDU

    Manson, Vahiy Kitabından Armageddon kavramına güçlü bir inanca ve ilgiye sahipti ve ayrıca Scientology'nin öğretilerini ve Nihai Yargı Kilisesi gibi daha belirsiz kült kiliselerini araştırdı.

    *  Dini kaynaklara göre dünyanın sonu geldiği zaman yapılacağı kehanet edilen büyük kıyamet savaşı Armageddon olarak bilinmektedir. Bu kıyamet savaşı dünyayı bütünüyle yok edecek ve ciddi bir kaosa sürükleyecek savaştır.

    Birçok yönden Manson, 1960'larda ortaya çıkmaya başlayan kült-yarı-dini grupların gurularıyla ilişkilendirilen kişilik özelliklerini ve takıntıları yansıtıyordu. Patolojik olarak, gezegenin geleceğiyle ilgili kıyametin habercisi olduğuna inanarak kandırıldı.

     

  • HOLLYWOOD CİNAYETLERİNİN İLK BAĞLANTISI KURULUYOR 

    Manson'ın ünlü cinayet çılgınlığından önce, Beach Boys'tan Dennis Wilson, Otostop çeken “ailenin” iki kadın üyesini arabaya aldıktan sonra Manson ve aileden birkaç üyenin evinde kalmasına izin vermişti.

    Bu bağlantı sayesinde Manson, Doris Day'in oğlu ve o sırada Polanski'nin evinde yaşayan 1960'ların popüler grubu Beach Boys'un arkadaşı/yapımcısı Terry Melcher için seçmelere katılma fırsatı buldu. Melcher, Manson ile sözleşme imzalamakla ilgilenmiyordu.

    Manson'ın Dennis'in kardeşi Brian Wilson'ın ev stüdyosunda bir miktar müzik kaydettiği iddia ediliyor. Beach Boys, Manson tarafından yazılan "Cease to Exist" ("Never Learn Not to Love" olarak yeniden adlandırıldı) başlıklı bir şarkıyı 1969 albümleri 20/20'de tek bir B-tarafı olarak yayınladı.

    Fotoğraf: Manson'ın müritlerinden Charles Tex Watson

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