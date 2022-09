HOLLYWOOD CİNAYETLERİNİN İLK BAĞLANTISI KURULUYOR

Manson'ın ünlü cinayet çılgınlığından önce, Beach Boys'tan Dennis Wilson, Otostop çeken “ailenin” iki kadın üyesini arabaya aldıktan sonra Manson ve aileden birkaç üyenin evinde kalmasına izin vermişti.

Bu bağlantı sayesinde Manson, Doris Day'in oğlu ve o sırada Polanski'nin evinde yaşayan 1960'ların popüler grubu Beach Boys'un arkadaşı/yapımcısı Terry Melcher için seçmelere katılma fırsatı buldu. Melcher, Manson ile sözleşme imzalamakla ilgilenmiyordu.

Manson'ın Dennis'in kardeşi Brian Wilson'ın ev stüdyosunda bir miktar müzik kaydettiği iddia ediliyor. Beach Boys, Manson tarafından yazılan "Cease to Exist" ("Never Learn Not to Love" olarak yeniden adlandırıldı) başlıklı bir şarkıyı 1969 albümleri 20/20'de tek bir B-tarafı olarak yayınladı.

Fotoğraf: Manson'ın müritlerinden Charles Tex Watson