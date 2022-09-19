Birçok takipçiye sahip Charles Manson, 1960'ların sonlarında birkaç ses getiren cinayet gerçekleştiren ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Amerikan bir kült lideriydi.

Kırk yıldan fazla hapis yattıktan sonra 2017'de öldü.Charles Manson; müritleri olan Manson Ailesi tarikatı sayesinde canice bir olaya öncülük eden Amerikalı bir suçluydu. Hamile aktris Sharon Tate ve diğer Hollywood sakinlerinin vahşice öldürülmeleriyle ün salmış olan Manson, 1971'de ölüm cezasına çarptırıldı ve bu ceza ertesi yıl ömür boyu hapse çevrildi.

Peki, vahşi cinayetler nasıl başladı? İşte, Manson’ın bir mesih olduğu inancıyla başlayan ve bir dizi işlenen cinayetlerle dolu ilginç olay örgüsü…