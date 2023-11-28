Kendisine yeni bir arkadaş bulmuş hayvanların tatlı fotoğrafları
Arkadaşlık, insan psikolojisi için ne kadar önemliyse aynı şekilde hayvanlar için de öyledir. Onlar da bizler gibi hayatı paylaşacağı arkadaşlar ararlar ve bazen yaptıkları ilginç seçimlerle herkesi şaşırtabilirler.
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“Kardeşimin köpeği bazı arkadaşlarıyla selfie çekiyor!”
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"Yaşlı köpeğimiz kendini yalnız hissediyordu ve alışılmadık yeni bir arkadaş edinmişti."
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"Yavru köpeğim ve yürümeye başlayan çocuğum birlikte uyuyor."
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"Bernie alpakasıyla o kadar çok oynadı ki, onu tutarken uyuyakaldı."
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“Evden çalışırken tüylü tüylü, sadık bir arkadaş edindim.”
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“Arkadaşım selden sonra bir eşeği boğulmaktan kurtardı. Şu gülümsemeye bak!”
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“Bunlar Daisy ve Luna. Daisy arabaya binmeyi sevmiyor, bu yüzden ikisi de uyuyana kadar Luna onu rahatlatıyor.”
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"Bir arkadaşınızla Reddit'e göz atmak her zaman daha eğlencelidir."
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“Babam ne zaman işe gitse bu keçi adamı görmeye devam ediyor.”
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“Farelerden kurtulmak için bir kedimiz var. Bu sabah uyandığımızda kedimizin fareyle arkadaş olduğunu görüyoruz.”
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"Sonsuza kadar birlikte aşağıya doğru."
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“Bu yavruyu kurtardıktan 2 yıl sonra, boyutundan başka hiçbir şey değişmedi.”
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"Otlakçılığı seviyor."
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“Köpeğim Tank ile kedi Luigi arasındaki bu dostluk”
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“Sizi değerli farelerimden biri olan Gizmo ile tanıştırayım!”
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“Arkadaşına sarılmayı seviyor.”
Kaynak: Reddit