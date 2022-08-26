Kendisine engelli süsü veren dilenciden şoke eden oyun!

Dilencinin kullandığı gazete kupüründeki babanın da kendisi olmadığı belirlendi. Zabıta memurlarının ortopedik aparatı çıkarmasıyla engelli olmadığı anlaşılan dilencinin topladığı paraları çorabına sakladığı tespit edildi.

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