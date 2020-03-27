27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Stand By Me (1986)
Stephen King’in 1982 yılında yayımlanmış “The Body” adlı novellasının uyarlaması… Rob Reiner’ın yönettiği film, 1959 yılında İşçi Bayramı gününde bir ceset bulmak üzere yola çıkan 4 çocuğun öyküsünü anlatıyor. Çocukluk çağının sancıları üzerine odaklanan film, yıllar sonra yazar olan ve arkadaşlarından birini kaybeden Gordie’nin anlatıcılığıyla ilerliyor. Taşrada büyümenin tüm sıkıntılarını yaşayan çocukların hayatına hüzünlü bir yaklaşım getiren ve herkese bir parça kendi çocukluğunu hatırlatan dokunaklı bir film… Başrollerinde Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman ve Jerry O'Connell’in oynadığı film, adını Ben E. King’in şarkısından alıyor.
Büyük (1988)
(Big)
12 yaşındaki Josh Baskin, karnavaldaki geçide katılmak ve yaşı kendisinden büyük bir kıza hava atmak için büyük biri olmayı diler. Zoltar adlı dilek makinesi, dileğinin kabul edildiğini söyler. Tuhaf olan, makinenin fişinin takılı olmamasıdır. Daha da tuhafı ise ertesi sabah yatağında bir yetişkin olarak uyanması olur… Öyle ki annesi bile tanımaz onu. Önceleri bir büyük olarak davranmak zordur. Ama alıştıkça her şey yoluna girer. Kız arkadaşı olur ve çok eğlenceli bir iş bulur. Yetişkinlik eğlencelidir. Peki, yarım kalan çocukluğu ve ergenliği? Tom Hanks’in harika performansıyla çok şey kattığı filmi Gary Ross ve Anne Spielberg yazmış, Penny Marshall yönetmişti. 32 yıl sonra hâlâ unutulmuş değil…
Düşler Tarlası (1989)
(Field of Dreams)
Gaipten gelen bir sese kulak veren Iowalı çiftçi Ray Kinsella'nın (Kevin Costner) hikâyesi... “Yaparsan, gelecek” diyen gizemli bir ses bu... Kinsella bu sesi dinleyerek, iflas etme pahasına mısır tarlasının orta yerine bir beysbol sahası inşa etmeye başlıyor ve bir süre sonra formasını giymiş bir oyuncu görüyor sahada. Sonra oyuncuların sayısı giderek artıyor ama onları herkes göremiyor. Sadece Ray, eşi ve kızı... Finale doğru her şey yavaş yavaş duygusal bir aile hikâyesine bağlandıkça “Yaparsan, gelecek” sözünün asıl anlamı tam olarak ortaya çıkıyor ve Ray, gerçek cennetin nerede olduğunu keşfediyor... W. P. Kinsella'nın “Shoeless Joe” adlı kitabından yönetmen Phil Alden Robinson tarafından sinemaya uyarlanan “Düşler Tarlası” bugün kült bir film olarak kabul ediliyor.
Bugün Aslında Dündü (1993)
(Groundhog Day)
Hava durumu sunucusu Phil (Bill Murray),huysuz, aksi, benmerkezci ve bencil biridir. Hayatı sadece yakındakiler için değil, kendisi için de ne kadar zorlaştırdığını fark etmez. Kamera önünde olmanın avantajlarından yararlansa da yaptığı işi sevmez… Ve sonra, bir an önce terk etmek istediği bir kasabada, bir an önce bitmesini istediği bir günün içinde sıkışır kalır. Artık hep aynı güne uyanmaya başlar… Bitimsiz bir kısır döngüdür bu... Yıllarca tek bir günün içinde yaşayan Phil’in serüveni, kendimize ve hayatımıza yeni bir gözle bakmamızı sağlayacak kadar çarpıcı aşamalardan geçiyor. Romantik, eğlenceli ve düşündürücü bir film. Gerçek bir klasik.
Esaretin Bedeli 1994
(The Shawshank Redemption)
Stephen King’in 1982 tarihli ‘Rita Hayworth ve Shawshank Redemption’ adlı novellasından filmin yönetmeni Frank Darabont tarafından sinemaya uyarlanan ‘Esaretin Bedeli’, sinemalarda öyle çok büyük bir ilgi görmemiş ama videosunun çıkışı ve televizyon gösterimleriyle birlikte 1990’ların en sevilen filmlerinden biri olmayı başarmıştı. Filmin büyük bölümü, Shawshank Cezaevi’nde geçer. Filmin anlatıcısı, cezaevinin kıdemli mahkumlarından Red’dir (Morgan Freeman)… Hikâyenin kahramanı ise karısını ve âşığını öldürme suçundan müebbete mahkûm olan masum Andy Dufresne’dir (Tim Robbins)… ‘Esaretin Bedeli’ iyilerin her zaman kazanacağına olan inancımızı tazeleyen bir film. Özellikle final, unutulmaz...
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