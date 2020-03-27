Büyük (1988)

(Big)

12 yaşındaki Josh Baskin, karnavaldaki geçide katılmak ve yaşı kendisinden büyük bir kıza hava atmak için büyük biri olmayı diler. Zoltar adlı dilek makinesi, dileğinin kabul edildiğini söyler. Tuhaf olan, makinenin fişinin takılı olmamasıdır. Daha da tuhafı ise ertesi sabah yatağında bir yetişkin olarak uyanması olur… Öyle ki annesi bile tanımaz onu. Önceleri bir büyük olarak davranmak zordur. Ama alıştıkça her şey yoluna girer. Kız arkadaşı olur ve çok eğlenceli bir iş bulur. Yetişkinlik eğlencelidir. Peki, yarım kalan çocukluğu ve ergenliği? Tom Hanks’in harika performansıyla çok şey kattığı filmi Gary Ross ve Anne Spielberg yazmış, Penny Marshall yönetmişti. 32 yıl sonra hâlâ unutulmuş değil…