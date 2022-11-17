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Kendi kolajeninizi yapın! Adeta doğal mucize: Yaşlanmayı geciktiriyor, saç dökülmesini engelliyor!

Son zamanlarda adı sıkça duyulan kolajen, vücudun temel yapı taşlarından biridir. Aslında Yunanca anlamı tutkal olan "kolla" sözcüğünden gelen kolajen, cildi dayanıklaştırır, dokuları güçlendirir, saç dökülmelerini engeller. Peki, evde kolajen yapmak mümkün mü? İşte detaylar...

Giriş: 17.11.2022 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cilt, eklem ve saç sağlığını destekleyen kolajen, son zamanlarda oldukça popüler oldu. Genellikle dışardan alınan takviyeler ile desteklenen kolajen seviyesini aslında evde doğal ürünlerden yaptığınız kolajen ile daha sağlıklı biçimde destekleyebilirsiniz.

  • KOLAJEN NEDİR?

    Kolajen bir proteindir fakat en çok hayvanlarda bulunur. Temel görevi ise, bağ dokularını güçlendirmek, vücudun bütünlüğünü korumak, destek olmaktır. Kolajensiz bir vücudun parçaları bir arada kalamaz. Vücut bağ dokusunun %80 gibi bir oranı kolajen oluşturur.

  • KOLAJEN FAYDALARI NEDİR?

    Kolajenin bilinen faydaları şu şekildedir;

    Kolajen cildin elastik yapısını güçlendirir,

    Kırışıklıkları azaltır,

    Saç dökülmesini durdurur,

    Cildi yeniler, ışıltı verir,

    Uykusuzluğa iyi gelir,

    Kas yapısını güçlendirir,

    Kemik yapısını güçlendirir,

    Bağışıklığı güçlendirir,

    Antioksidan kaynağıdır,

    Kalp sağlığına faydalıdır,

    Cinsel gücü artırır,

    Kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur.

  • KOLAJEN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NEDİR?

    Kemikler zayıflar, güçsüzleşir,

    Eklem ağrıları artar,

    Kırışıklık ve sarkmış bir cilt ortaya çıkar,

    Kaslar zayıflar,

    Gastrointestinal problemler meydana gelir.

  • HANGİ BESİNLER KOLAJEN İÇERİR?

    Kolajen içeren besinlerden başlıca olanlar şu şekildedir;

    İstiridye

    Sarımsak

    Ispanak, pazı, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler

    Brokoli

    Domates 

    Dolmalık biber

    Çilek

    Ahududu

    Yaban mersini

    Turunçgiler

    Yumurta

    Et

    Balık

    Kemik suyu

    Tavuk

    İşkembe çorbası

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