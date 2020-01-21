"Verdiğim röportajlarda romantik ilişkilerim hakkında açıklama yapmakla ilgilenmiyorum. Herhangi biriyle evli ya da nişanlı değilim" diyen Jenner hayatında biri olsa da bunu kamuoyunun gözleri önüne sermemeyi tercih ettiğini belirtti.



Jenner aynı röportajda "Bu tür ilişkiler iki kişi arasında yaşanır. Başka birinin fikrine de ihtiyaç duyulmaz. Eğer bir sevgilim olsaydı insanlar her şeyi konuşacak ve muhtemelen bu da ayrılığa sebep olacaktı" diye konuştu.