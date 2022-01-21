"KENDALL'IN ELBİSESİNE BEN DE BAYILDIM"

Bu konu Lauren Perez'in, 2021 yılının kendisi için en önemli olaylarını derlediği bir Instagram paylaşımıyla tekrar gündeme gelmişti. Perez, düğününde Kendall Jenner'ın da yer aldığı bazı fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Perez'in bir takipçisi Jenner'ın kıyafetini eleştiren bir yorum yazmıştı. Lauren Perez ise buna "Harika görünüyordu ve ben bayıldım!" diye yanıt vermişti. Bu durum da Kendall Jenner'ın o düğünde giydiği o iddialı kıyafete gelin Perez'den "izin çıktığı" şeklinde değerlendirilmişti.