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Kendall Jenner'ın sevgilisi Devin Booker koronavirüse yakalandı: Ben iyiyim! - Magazin haberleri

Kendall Jenner'ın sevgilisi koronavirüse yakalandı

Kendall Jenner, basketbolcu sevgilisi Devin Booker'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından yeni bir paylaşımda bulundu. Teknede objektif karşısına geçen ünlü model, takipçilerine "Ben iyiyim" mesajı verdi

28.09.2021 - 11:43 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Podyum dünyasının aranılan modellerinden olan Kendall Jenner, basketbolcu sevgilisi Devin Booker ile İtalya'da vakit geçiriyordu. Daha sonra soluğu Jamaika'da alan çift, geçtiğimiz haftalarda tatillerini sonlandırmıştı.

  • KORONAVİRÜSE YAKALANDI

    Mutlu birliktelikleri süren ikiliden Booker, evlerine dönmelerinin ardından Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını ancak durumunun kötü olmadığını ifade etti.

  • "TAT VE KOKU ALAMIYORUM"

    Devin Booker, en büyük sorununun tat ve koku duygularını kaybetmesi olduğunu belirtti. Aşı olup, olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmayan ünlü isim, "herkesin aşı olması gerektiğini" vurguladı.

  • "BEN İYİYİM" MESAJI

    Booker'ın bu açıklamasının ardından gözler MET Gala gecesine yalnız başına katılan Kendall Jenner'a çevrildi. Ünlü model, teknede mavi bikinisi ile verdiği bu pozu 192 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak, takipçilerine adeta "Ben iyiyim" mesajını verdi.

  • İLK KEZ PAYLAŞMIŞTI

    Kendall Jenner, basketbolcu sevgilisi Devin Booker ile aşk pozunu ilk kez 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Jenner, fotoğrafına kalp emojisi koymuştu.

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