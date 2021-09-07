PEK ÇOK ÜNLÜYLE ADI AŞK DEDİKODULARINA KARIŞTI

Öte yandan Kendall Jenner'ın adı bugüne kadar çeşitli ünlülerle anıldı. Harry Styles, Orlando Bloom ve hatta Leonardo DiCaprio da bu söylentiler arasında yer aldı. 2015 yılında adı F1 pilotu Lewis Hamilton ile de anıldı. Ağustos 2017 ile Şubat 2018 arasında NBA yıldızı Blake Griffin, Temmuz 2016 ile Eylül 2017 arasında Asap Rocky, Nisan 2016'da NBA oyuncusu Jordan Clarkson ile sevgili olduğu ileri sürüldü.

Kardeşi Kylie Jenner ve annesi Kris Jenner da dahil üvey ablaları Kim, Kourtney ve Khloe özel hayatlarını kameralar önünde yaşıyorken, Kendall ilişkilerini gözlerden uzak tutuyordu.