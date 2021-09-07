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Kendall Jenner'ın sevgilisi Devin Booker ile aşk pozlarına Türk hayranlarından yorum yağdı: İnşallah Türk biriyle evlenirsin! - Magazin haberleri

Kendall Jenner'ın aşk pozuna Türk hayranlarından yorum yağdı

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı NBA yıldızı Devin Booker ile bir süredir İtalya'da tatil yapan model Kendall Jenner, sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğraflarını yayınladı. Paylaşımlarıyla kısa süre yoğun ilgi gören Jenner'a Türk hayranları, "İnşallah Türk bir adamla evlenirsin!" diye seslendi

07.09.2021 - 18:24 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Podyum dünyasının aranılan modellerinden olan Kendall Jenner, basketbolcu sevgilisi Devin Booker ile gittiği İtalya'da tatil yapmaya devam ediyor. Jenner, sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

  • İLİŞKİSİNİ ARTIK GİZLEMİYOR

    İlişkisini artık kameralardan ve sosyal medyadan gizlemeyen 25 yaşındaki model, Booker ile aşk pozlarını paylaştı.

  • Kendall Jenner'ın fotoğrafları kısa sürede sevenlerinden yoğun ilgi gördü. Instagram'da 187 milyon takipçisi bulunan Jenner'a Türk hayranlarından da mesaj yağdı.

  • BODRUM'A DAVET ETTİ

    Bir Türk takipçisi, Jenner'ı Bodrum'a çağırırken diğeri de "İnşallah Türk bir adamlar evlenirsin!" diye yazdı.

  • İLK KEZ PAYLAŞMIŞTI

    Kendall Jenner, basketbolcu sevgilisi Devin Booker ile aşk pozunu ilk kez 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Jenner, fotoğrafına kalp emojisi koymuştu.

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