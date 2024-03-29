3. HARCAMA TETİKLEYİCİLERİNİZİ ANLAYIN

Harcama tetikleyicilerinizi belirlemek harcamalarınızı azaltmanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Harcama tetikleyicileri genellikle stresli veya bunalmış hissettiğinizde aşırı harcama yapmak gibi duygusaldır. Harcama tetikleyicileri ayrıca bir alışveriş merkezi veya favori mağaza gibi belirli bir yer olabilir veya bir aile üyesi veya arkadaş gibi bir kişiyle bağlantılı olabilir.

Spesifik harcama tetikleyicilerinizi belirlemek için, kalıpları ortaya çıkarmak üzere son planlanmamış harcamaları inceleyin. Satın alma sırasında her zaman belirli bir kişiyle birlikteyseniz, belirli bir mağazadaysanız veya belirli bir şekilde hissediyorsanız, bu bir harcama tetikleyicisi olabilir.