Kenan Yıldız, Juventus'un yeni 10 numarası olacak!
İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, yeni hocası Thiago Motta'nın planlarında önemli yer tutuyor. Çizme basını, 19 yaşındaki milli yıldızın siyah-beyazlılarla sözleşme yenileyeceğini ve yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceğini yazdı.
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A Milli Takım'ın genç yıldızı Kenan Yıldız, formasını giydiği Juventus'un yeni sezonda en önemli kozlarından biri olacak.
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Juventus'un yeni teknik direktörü Thiago Motta'nın oyun planında ana rollerden birini Kenan'a vereceği öğrenildi.
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Juventus'un, doping yaptığı gerekçesiyle ceza alan Paul Pogba'dan boşalacak 10 numaralı formayı da Kenan Yıldız'a vermeyi planladığı ifade edildi.
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İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; 19 yaşındaki yıldız, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.
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KENAN'A YENİ SÖZLEŞME
Haberde ayrıca, Juventus yönetiminin Kenan Yıldız'la yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
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Milli futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatma planları yapan Torino ekibi, Kenan'ın ücretinde de ciddi bir iyileştirme yapacak.
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Juventus'ta geçen sezon 32 maçta süre alan milli futbolcu, 4 kez gol sevinci yaşadı. A Milli Takımız ile EURO 2024'te boy gösteren Kenan Yıldız skor katkısı verememişti.
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