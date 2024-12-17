Kenan Yıldız, 'Golden Boy Web' ödülünü aldı!

Torino'da düzenlenen geceye katılan Milli Takım ve Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ödülünü aldı. Kenan Yıldız, bu prestijli ödülü kazanarak hem takımı Juventus’un hem de Türk futbolunun gururu olma başarısı gösterdi. 19 yaşındaki yıldız oyuncu, Juventus tarihinde 19 yıl, 136 gün ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu ünvanına da sahip olmuştu. Ödül törenini yakından takip eden duayen gazeteci ve aynı zamanda İtalya Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dündar Keşaplı milli oyuncunun bu mutlu günün takip etti.