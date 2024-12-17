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        Haberler Spor Futbol İtalya Kenan Yıldız, 'Golden Boy Web' ödülünü aldı! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız, 'Golden Boy Web' ödülünü aldı!

        Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalya'nın en prestijli gazetelerinden Tuttosport tarafından verilen 'Golden Boy Web' ödülünü aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 09:59 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:03
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        • 1

          Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan spor gazetelerinden Tuttosport tarafından verilen 'Golden Boy Web' ödülüne kavuştu.

        • 2

          İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen ödül gecesi Kenan Yıldız'ın yanı sıra yıldız futbolcular geçidine sahne oldu.

        • 3

          Tuttosport'un 2003 yılından bu yana sezonun en iyi 21 yaş altı futbolcusuna verdiği 'Golden Boy' ödülünü Barcelona forması giyen 17 yaşındaki İspanyol oyuncu Lamine Yamal alırken, Kenan Yıldız taraftar oylarıyla 21 yaş altı en değerli oyuncu seçildi ve 'Golden Boy Web' ödülünün sahibi olmuştu.

        • 4

          Torino'da düzenlenen geceye katılan Milli Takım ve Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ödülünü aldı. Kenan Yıldız, bu prestijli ödülü kazanarak hem takımı Juventus’un hem de Türk futbolunun gururu olma başarısı gösterdi. 19 yaşındaki yıldız oyuncu, Juventus tarihinde 19 yıl, 136 gün ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu ünvanına da sahip olmuştu. Ödül törenini yakından takip eden duayen gazeteci ve aynı zamanda İtalya Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dündar Keşaplı milli oyuncunun bu mutlu günün takip etti.

        • 5

          KENAN YILDIZ: SENEYE YENİDEN KAZANMAM GEREKİYOR

          Torino'da düzenlenen geceye katılarak ödülünü alan Kenan Yıldız yaptığı açıklamada "Bu ödülü taraftarlar sayesinde kazandım. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum. Bu güveni boşa çıkarmamak ve takımın başarısına katkıda bulunmaya devam etmek için seneye yeniden kazanmam gerekiyor" dedi.

        • 6

          "TÜRK FUTBOL SEVERLERİN ETKİLEŞİMİ ÇOK KUVVETLİ"

          Juventus Kulübü Pazarlama Direktörü Mike Armstrong, törende gazetecilere yaptığı açıklamada Kenan Yıldız'ın kendileri için önemli bir değer olduğunu söylerken, kulüp olarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımların Türk taraftarlardan büyük ilgi gördüğünü ve bu durumun çok kuvvetli bir etkileşim yarattığını aktardı.

        • 7

          Tuttosport gazetesi, Kenan'ı manşete taşırken, 'Yıldız bir tane' başlığı atarak Kenan Yıldız'ın Juventuslu taraftarların idolü olduğuna dikkat çekti.

        • 8
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