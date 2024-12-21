Kenan Yıldız: En iyi futbolcu olmak istiyorum

"KENDİME ÖZGÜ BİR STİLİM VAR"

"Manchester City maçından sonra Del Piero ile röportaj yaparken yoğun duygular yaşadım. Röportaja geldiğimde onu gördüm. Çok farklı bir aura. Onunla konuşmak çok iyiydi. Çocukluk dönemimde birçok kişi gibi ben de çek efsaneleri seyrettim ama benim kariyerimin temel kahramanı Del Piero. O biraz farklı, ben biraz daha kalıplı bir oyuncuyum. Onun yaptıklarını bazen yapmaya çalışıyorum ama benim kendime özgü bir stilim var"