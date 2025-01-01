Kenan Yıldız'dan Fatih Terim'e ziyaret
Juventus'ta top koşturan milli futbolcu Kenan Yıldız, Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti.
Giriş: 01.01.2025 - 18:43 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:43
Al Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, milli futbolcu Kenan Yıldız'la bir araya geldi.
Deneyimli teknik adam, sosyal medya hesabından Kenan Yıldız'ın kendisini ziyaret ettiği anın fotoğrafını paylaştı.
Fatih Terim, paylaşımında, "Ziyaretin için teşekkürler sevgili Kenan Yıldız" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
FATİH TERİM'İN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ