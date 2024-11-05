Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Kenan Yavuz’un yaşam öyküsü: 'Bir Sahiplenme Hikâyesi'

        Kenan Yavuz’un yaşam öyküsü: 'Bir Sahiplenme Hikâyesi'

        Gazeteci Serkan Aksüyek tarafından yayına hazırlanan ve Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Kenan Yavuz'un yaşam öyküsünü anlatan 'Bir Sahiplenme Hikâyesi' adılı biyografi kitabı okurla buluştu. Kitabın geliri, her yıl 50 bin ziyaretçiyi misafir eden Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin kurucusu Kenan Yavuz Kültür Vakfı'na bağışlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 16:02 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kenan Yavuz'un yaşam öyküsü: Bir Sahiplenme Hikâyesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Kenan Yavuz’un yaşam öyküsü 'Bir Sahiplenme Hikâyesi' adını taşıyan biyografi kitabı ile okurlarla buluştu. İBA Stratejik İletişim Danışmanlığı Kurucusu Gazeteci Serkan Aksüyek tarafından yayına hazırlanan kitap, Türkiye’nin en küçük kenti Bayburt’un Beşpınar Köyü’nde başlayan ve aynı köye bir dünya mirası kazandırılması arasında geçen 65 yıllık yaşam öyküsünü özetliyor.

        40 yılı aşkın süren iş hayatının 12 yılında Petkim Genel Müdürlüğü ve şirketin özelleştirmesi sonrasında Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi’nin (SOCAR) Türkiye Başkanlığı’nı yapan Kenan Yavuz, bu görev döneminde 20 milyar dolarlık yatırım portföyünün Türkiye’ye kazandırılmasında birinci derecede sorumluluk aldı.

        Halen İrfan Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Kenan Yavuz, doğup büyüdüğü köyde hayata geçirdiği ve kendi adını taşıyan Etnografya Müzesi ile Avrupa’da kültür mirası alanında verilen dünyanın en önemli iki büyük ödülünün sahibi olan ilk müze oldu.

        Kenan Yavuz
        Kenan Yavuz

        ÇOK ÖNEMLİ OLAYLAR İLK KEZ GÜN IŞIĞINA ÇIKIYOR

        Kitapta Anadolu kırsalında başlayan ve uluslararası başarılar ile taçlanan bir yolculuğun hikâyesi akıcı bir dille anlatılıyor.

        12 Eylül 1980 darbesi öncesi gençlik hareketlerine içeriden bakış, Petkim’in kamu yönetimi döneminde yaşanan verimsizlikler, batak konuma gelmiş bir şirketin kamu şemsiyesi altında yeniden ayağa kaldırılışı, Türk sanayisinin gelişimi ve tökezlemelerinin arka planı ilgi çekici yaşanmışlıklar eşliğinde okura sunuluyor.

        Özelleştirme sürecinde yaşanan krizler, Türkiye’nin en büyük özel sektör yatırımı STAR Rafinerisi’nin yapımına engel olmak için ortaya çıkan İngiltere sermayeli şirketle yapılan uluslararası mücadele gibi pek çok olay ise tüm detayları, belgeleri ve tanıklıkları ile ilk kez gün ışığına çıkıyor.

        Serkan Aksüyek
        Serkan Aksüyek

        KİTABIN GELİRİ KENAN YAVUZ KÜLTÜR VAKFINA BAĞIŞLANACAK

        Kitap hakkında değerlendirmelerde bulunan Kenan Yavuz, 65 yıllık yaşam öyküsünü kitabın başlığında özetlediğini belirterek, iş hayatında edindiği tecrübelerin kendisinde saklı kalmaması, akademik çalışmalara kaynak olması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bu kitabı yayınlamaya karar verdiğini vurguladı.

        Kitabı yayına hazırlayan Gazeteci Serkan Aksüyek ise pek çoğuna bizzat tanık olduğu ve Türkiye’de ilk kez gün ışığına çıkacak olaylar dizininin “Türkiye’de devlet her işi kötü, özel sektör her işi iyi yapar” anlayışındaki isabetsizliği bir kez daha kamuoyu gündemine getireceğine dikkat çekerek, “Bu kitapta pek çoğu Türkiye gündemini sarsacak ve ilk kez gün ışığına çıkacak olaylar dizisini; belge, bilgi, yer ve tanık göstererek kayıtlara geçirdik. Ayrıca yönetim biliminde mülkiyetin kimde olduğunun değil, ona nasıl sahip çıkıldığının taşıdığı önemi kanıtlamak istedik.” dedi.

        Arka kapak yazıları Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve Fırat Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Demir tarafından kaleme alınan Bir Sahiplenme Hikâyesi; ilk olarak 2-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenen TÜYAP 41. İstanbul Fuarı’nda okurlar ile buluştu.

        Dağıtım kanallarının tümünde satışa sunulan kitabın geliri, her yıl 50 bin ziyaretçiyi misafir eden Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin kurucusu Kenan Yavuz Kültür Vakfı’na bağışlanacak.

        Kenan Yavuz ve Serkan Aksüyek TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda yer alan Kırmızı Kedi Yayınevi standında 8 Kasım Cuma günü 16:00-18:00 saatleri arasında kitabı imzalayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bir Sahiplenme Hikâyesi
        #kenan yavuz
        #Kırmızı Kedi Yayınl
        #Kitap
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa