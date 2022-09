Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne ödül

Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu ve Europa Nostra organizasyonuyla 2002 yılından bu yana verilen ödülün 2022 yılındaki sahibi, Bayburt’tun Beşpınar köyünde kurulu olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi oldu.

Koruma, araştırma, hizmet ve bilinç geliştirme olmak üzere dört ana kategoride verilen ödül; somut ve somut olmayan kültür mirasını korumayı, insanları katılımcı olmaya ve sahiplenmeye teşvik etmeyi, uluslararası örnek uygulamaları görünür kılmayı ve duyurmayı amaçlıyor.

Prag Devlet Operası'nda düzenlenen tören ile ödülü alan müze kurucusu Kenan Yavuz “2021 Yılında Avrupa Müze Forumu tarafından kültür mirası büyük ödülünü alarak, Avrupa’da Yılın Müzesi seçilen müzemizin, 2022 yılında da; Avrupa Birliği Kültür Mirası/Europa Nostra ödülüne layık görülmesi ülkemiz adına bizim için büyük bir gurur. Anadolu bozkırlarında, doğup büyüdüğüm toprağıma bir borç ödeme projesi olarak, köyümde inşa ettiğimiz müzemizin iki yıl ardı ardına Avrupa’nın en değerli ödüllerini kazanması müzemizin misyonunu çok daha güçlü şekilde hem ülkemizde ve hem de dünyada duyurmasına büyük katkı verecek.

Kültür Mirası alanında dünyanın en prestijli iki ödülüne birden sahip olan ilk ve tek müze olmanın heyecanı ile, Anadolumuzun kadim kültürünü, uluslararası platformlarda daha etkin ve daha güçlü olarak tanıtmaya devam edeceğiz. Bizi böylesine büyük bir ödüle layık gören Europa Nostra Jüri üyelerine, bize destek olan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olmak üzere tüm kurumlara ve dostlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Europa Nostra tarafından yapılan açıklamada “Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ziyaretçilerine, yerel halk ile işbirliği içinde tasarlanan interaktif deneyimler sunuyor, Bayburt ve Anadolu’nun somut ve somut olmayan kültür mirasını koruyor, canlı tutuyor, yuttaş katılımı ve farkındalık yaratma alanında etkin çalışmalar gerçekleştiriyor. Türkiye’den önemli bir kültürel miras başarısını ödüllendirmekten mutluluk duyuyoruz” denildi.

Prag Devlet Operasında Düzenlenen törene Avrupa Komisyonu’nun yenilik, araştırma, kültür, eğitim ve gençlik komisyonu başkanı Mariya Gabriel, Çek Cumhuriyeti Kültür Bakanı Martin Baxa, Europa Nostra Başkanı Hermann Parzinger ve tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerden seçkin bir davetli topluluğu katıldı.

KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ

Bayburt’un Demirözü İlçesi, Beşpınar Köyünde 15 bin metrekare alan üzerinde, 26 ayrı mekandan oluşan, köylerde yıkılmış evlerden ve harabelerden toplanan 5 bin ton taş ve ahşaplar ile inşa edilen müze, 2013 yılından 2019 yılına kadar Kültür Evi olarak hizmet verdi.

2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilerek özel müze statüsü kazandı. 2021 yılında Avrupa Müze Forumu tarafından kültür mirası kategorisinde Silletto büyük ödülünü alarak Avrupa’da Yılın Müzesi seçildi. (European Museum Forum/European Museum of the Year Awards/Winner of the Silletto Prize)

Müze; 2022 Yılında ise; Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra (European Haritage Awards/Europa Nostra Awards) büyük ödülünü kazanarak, kültür mirası alanında dünyada mevcut olan iki büyük ödüle birden sahip olan tek müze olma unvanını kazandı.

Kazandığı ödüller sonrası, yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayan müze; 2021 ve 2022 yıllarında 70 bin ziyaretçi ağırladı.