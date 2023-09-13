Kenan Işık'ın son durumu nedir? Kenan Işık sağlığı hakkında eşinden resmi açıklama

Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklamalar söz konusu... 9 yıl önce bir spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren ve o tarihten itibaren bilinci kapalı bir şekilde hayatını sürdüren Işık'ın son durumuna ilişkin eşi Beril Işık'tan yeni bir açıklama geldi. İşte, detaylar...