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Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Açıklama var! Kenan Işık'la ilgili son ve güncel bilgili

Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Ünlü sunucu Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili son açıklama ne? 2014 yılında beyin kanaması geçiren ve bu nedenle 8 yıldır bilinci kapalı olan ünlü sunucun sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Işık'ın sağlık durumuyla ilgili bir gelişme var mı? İşte detaylar...

20.02.2022 - 13:49 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Haırlanacağı gibi ünlü sunucu 8 yıl önce saunada fenalaıp başını çarptıktan sonra beyin kanaması geçirmiş. O günden beri bilinci kapalı şekilde tedavisi devam eden  Kenan Işık'ın sağlık durumunu sevenleri ve hayranları tarafındanmerak edip araştırıyor. Kenan Işık'ın ailesi ve yakınlarından ise ara ara sağlık durumuyla ilgili açıklamlar geliyor.

     

  • Kenan Işık'ın eşi Beril Işık 2020 yılında  yaptığı açıklamada Işık'ın sağlık durumunda dikkate değer bir değişiklik olmadığını belirtmişti.

     

  • Beril Işık eşinin Sağlık durumuyla ilgili "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

     

  • Son olarak Kenan Işık'la ilgili yakın çevresinden edinilen bilgilere ve yapılan açıklamlara göre Işık'ın sağlık durumunda henüz bir değişim gözlemlenmedi. 

     

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