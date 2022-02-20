Haırlanacağı gibi ünlü sunucu 8 yıl önce saunada fenalaıp başını çarptıktan sonra beyin kanaması geçirmiş. O günden beri bilinci kapalı şekilde tedavisi devam eden Kenan Işık'ın sağlık durumunu sevenleri ve hayranları tarafındanmerak edip araştırıyor. Kenan Işık'ın ailesi ve yakınlarından ise ara ara sağlık durumuyla ilgili açıklamlar geliyor.