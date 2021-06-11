Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal ile birlikte Bebek'te seyir halindeyken görüntülendi. Ünlü çift, trafiğin açılmasıyla basın mensuplarına el sallamakla yetindi.
"ANNESİYLE KARAR VERİR"
İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan Kenan İmirzalıoğlu, "Kızınız Lalin için bir sosyal medya hesabı açma planınız var mı?" sorusuna yanıt vermişti.
İmirzalıoğlu, "Annesi ile beraber verecekleri bir karar ancak daha yaşı ufak. Kendisi kullanana kadar açma taraftarı değilim. Benim hesabımı soracak olursanız da ben sosyal medyayı pek sevmiyorum. Bu sebeple kullanmıyorum" demişti.
"MUHTEŞEM BİR ANNE OLDU"
Kenan İmirzalıoğlu, kızıyla ilgili, "Genel olarak annesine benziyor ama içerden bir Kenan bakıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Eşinin çok iyi bir anne olduğunu da sözlerine ekleyen ünlü oyuncu, "Çok şükür sağlığı ve keyfi yerinde. Sinem, nazar değmesin muhteşem bir anne oldu. Böyle de devam eder diye düşünüyorum" demişti.
"KISKANMIYOR DEĞİLİM"
Daha önce de samimi bir itirafta bulunan Kenan İmirzalıoğlu, "Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum" şeklinde konuşmuştu.
İŞTE LALİN BEBEK
Daha önce kızının kendisine benzediğini söyleyen Kobal, sürpriz yaparak Lalin'in yüzünü göstermişti. Bebeğini sırtında taşırken çekilen selfie'sini Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncunun fotoğrafı 300 binden fazla beğeni almıştı.
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