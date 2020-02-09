"HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

Özel şoförlerinin yoğun yağan kardan etkilenmemeleri için kendilerine şemsiye tuttuğu ünlü çift, gazetecilerin sorularına, "Her şey çok güzel arkadaşlar. Projeler hakkında daha sonra konuşuruz" sözleriyle kaçamak yanıtlar verdi.